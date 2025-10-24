Jön a vihar, kiadták a riasztást + videó

Péntek délelőtt nyugat felől csökken, szakadozik a felhőzet. Északkeletről is levonul az eső, amely gyenge intenzitás mellett nyugaton továbbra is előfordulhat – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Kiadták a riasztást erős széllökés miatt (Forrás: HungaroMet)

Hazánk délnyugati, déli felére a déli óráktól vastagabb felhőzet érkezhet, és ott helyenként

eső, zápor előfordulhat, kis eséllyel zivatar is kialakulhat.

A nyugati, északnyugati szelet az ország északkeleti felén erős, viharos lökések kísérik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. Délnyugaton a délies szél csak időnként élénkül meg.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában

11 és 16 fok között alakul,

de a déli, délnyugati határ mentén kissé enyhébb lehet az idő. Késő estére 5 és 12 fok közé hűl le a levegő.

Kiadták a riasztást

Elsőfokú, citromsárga riasztást adtak ki erős széllökés miatt a fővárosra és környékére.

A kora reggeli óráktól nagy területen viharossá fokozódik az északnyugati szél, hozzávetőlegesen a Mosonmagyaróvár–Veszprém–Szeged vonaltól északra a legerősebb lökések elérik, meghaladhatják az óránként 70, a magasabban fekvő területeken és a keleti országrészben néhol a 80 kilométeres erősséget.

Délután délnyugaton kis eséllyel néhol kialakulhat zivatar jégdara kíséretében.

Milyen idő lesz hétvégén?

Szombat hajnalra délnyugaton köd képződhet, amely délelőtt feloszlik. Nagyrészt gyengén vagy közepesen felhős idő várható sok napsütéssel. Helyenként zápor előfordulhat. A délnyugati, déli szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Délután 13, 18 fok várható.