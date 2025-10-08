Rendkívüli

Elhunyt Mezey György, aki a magyar válogatottat legutóbb vb-n irányította

Rendőrkutyára támadt egy bedrogozott férfi Debrecenben

A bódult fiatal rátámadt a helyszínre érkező rendőrökre, egyiküket megsebesítette.

2025. 10. 08. 11:42
A fiatal ír férfi bódult állapotban jelent meg a Debrecen Plaza kaszinójánál, ahonnan agresszív viselkedése miatt korábban már kitiltották. Ezért a biztonsági őrök nem engedték be, ami miatt konfliktus alakult ki köztük. A kaszinó személyzete rendőri segítséget hívott, azonban a külföldi állampolgár trágár kijelentéseket kiabálva verekedésre szólította fel a helyszínre érkező járőröket, miközben ökölbe szorított kezével többször a levegőbe ütött – írta az Origo.

Nem járt szerencsével a debreceni kaszinóban az ír férfi
Illusztráció. Fotó: Pexels.com

A kábítószer hatása alatt álló fiatal levette a pólóját, és félmeztelenül verekedni hívta a rendőröket, majd a testi kényszert alkalmazó járőrök ruházatát megragadta és megrángatta. Ezután egyiküket ököllel többször fejbe ütötte úgy, hogy az ujjai közé szorított kulcsokat szúrásra használta. Az őrjöngő ír a szolgálati kutya fejére is rácsapott, de ellenállását végül a kutya bevetésével megtörték.

 

Az ír férfit kiutasították Magyarország területéről 

A Központi Nyomozó Főügyészség azt közölte, hogy a bűncselekményt beismerő férfit az ügyészség 72 órán belül a Debreceni Járásbíróság elé állította. 

A bíróság a vádlottat jogerősen egy év négy hónap, végrehajtásában három év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte és három évre kiutasította Magyarország területéről.

Az ír férfi ezzel még nem úszta meg: ellene a Debreceni Rendőrkapitányság folytat büntetőeljárást kábítószer birtoklásának vétsége miatt.

 

