Mínusz 3,1 fokra ébredtek a hegyekben

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddarócon és a Nógrád vármegyei Zabarban is mínusz 3,1 fok volt csütörtök hajnalban – írta a HungaroMet a Facebook-oldalán. Ez újabb szezonrekordnak számít.

Lénárddarócon kedden még mínusz 1,8 fokos rekordot mértek.

Az Északi-középhegység több állomásán is előfordult gyenge fagy, az országban sok helyen csökkent öt fok alá a hőmérséklet.

Mint megírtuk, csütörtökön nappal 15 foknál magasabbra nem melegszik fel a levegő, meleg ruházatra lesz szükség. Hétvégén változás várható, érkezik a front.