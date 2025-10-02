Lénárddarócidőjáráslevegőhideg

Mínusz 3,1 fokra ébredtek a hegyekben

Újabb szezonrekord született Borsodban és Nógrádban a kora reggeli órákban. Napközben sem lesz melegebb 15 foknál.

2025. 10. 02. 12:12
A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddarócon és a Nógrád vármegyei Zabarban is mínusz 3,1 fok volt csütörtök hajnalban – írta a HungaroMet a Facebook-oldalán. Ez újabb szezonrekordnak számít.

Lénárddarócon kedden még mínusz 1,8 fokos rekordot mértek.

Az Északi-középhegység több állomásán is előfordult gyenge fagy, az országban sok helyen csökkent öt fok alá a hőmérséklet.

Mint megírtuk, csütörtökön nappal 15 foknál magasabbra nem melegszik fel a levegő, meleg ruházatra lesz szükség. Hétvégén változás várható, érkezik a front.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
