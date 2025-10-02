Rendkívüli

Nyomozás indulhat az álhírbotrány egyik kirobbantója ellen

Változást hoz az időjárásban a front + videó

Csütörtökön nappal 15 foknál magasabbra nem melegszik fel a levegő, meleg ruházatra lesz szükség. Hétvégén változás várható, érkezik a front.

Magyar Nemzet
2025. 10. 02. 6:42
Felszakadozik a felhőzet, a derült tájakon pedig sok gomolyfelhő képződik, de ezekből legfeljebb elvétve alakulhat ki rövid életű zápor – tájékoztat a HungaroMet. Ezzel párhuzamosan kora délutántól összefüggő fátyolfelhőzet vonul fel délkeletről, keletről.

Csütörtöki időjárás (Forrás: HungaroMet)

Sokfelé megélénkül, olykor megerősödik az északi, északkeleti szél.

A hőmérséklet csúcsértéke 10 és 15 fok között várható.

Késő estére 4 és 10 fok közé hűl a levegő.

 

Milyen idő lesz hétvégén?

Pénteken hosszabb napos időszakok mellett gomolyfelhők jelennek meg, főként keleten. Csapadék kialakulásának kicsi az esélye. Hajnalban többfelé fagyhat. Délutánra 12–17 fok közötti értékekre számíthatunk.

Szombaton nyugaton sok napsütés, keleten több felhő jellemzi az időt. A Tiszántúlon záporok is kialakulhatnak. A délutáni hőmérséklet 15 fok körül alakul.

Vasárnap erősen felhős idő ígérkezik, 

többfelé esővel, záporral.

A nyugati szél gyakran élénkül meg. A hőmérséklet 14–15 fok körül marad.

Hétfőn változóan felhős időre van kilátás, helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. Délutánra 14 és 19 fok közé emelkedik a hőmérséklet – írja a Köpönyeg.


Borítókép: illusztráció (Fotó: Pexels)

