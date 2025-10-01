Már van, ahol bekapcsolták – országos körkép a távfűtésről

Egymás után forrósodnak fel a távfűtés csövei a hazai lakó és más ingatlanokban. Magyarországon nagyjából 670 ezer lakásban van távfűtés, ez az összes otthon mintegy 16 százalékát jelenti a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint.

A budapestiek fázósak, Szombathelyen a külső hőmérséklethez igazodva automatikus a távfűtés szabályozása

Fotó: Unger Tamás / Fotó: Unger Tamás / Vas Népe

Hivatalosan

Szeptember 15-én kezdődik a fűtési szezon

Maga a fűtés nem indul el automatikusan ezen a napon

A fűtés konkrét kezdete függ a szolgáltató és az ügyfele közötti megállapodás tartalmától, amely szerint a napi átlaghőmérsékletet rögzítik

Budapesten október 1-ig már a lakások és az egyéb célú épületrészek mintegy 90 százalékában bekapcsolta a távfűtést a Budapesti Közművek (BKM) távhőszolgáltató divíziója, október 15-ére pedig az összes fővárosi távhőfelhasználónál megindul a fűtés – válaszolt a Világgazdaságnak a BKM.

Nyíregyházán sem örültek a hidegnek, azért került előre szeptember 15-ére a fűtési idény korábbi, október 15-i kezdete, mert szeptember végére annyira lehűl a levegő, hogy a lakóközösségek kérik a fűtést. Mellesleg még júniusban is sok lakásban fáztak, vissza is kapcsolták a távhőszolgáltatást.

Szombathelyen a helyi időjárás-előrejelzésre alapozva szeptember 26-án indult a távfűtés. Tájékoztatójában a távhőszolgáltató DVG is kiemelte, hogy a fűtési időszak szeptember 15-től a következő év május 15-ig tart.

A vasi megyeszékhelyen a távhőrendszer automatikus szabályozásának köszönhetően a betáplált hőmennyiség minden esetben a külső hőmérséklethez igazodik. Ha napközben felmelegszik az idő és nem indokolt a fűtés, a berendezések automatikusan leállnak, a radiátorok ekkor nem fűtenek. Éjszaka viszont, amikor a külső hőmérséklet lecsökken, a radiátorok ismét felmelegszenek.

A kaposvári távhőszolgáltató lehetővé tette, hogy online is le lehessen kérdezni a fogyasztási adatokat, így folyamatosan nyomon követhetők a költségek is. Az idén is javarészt a megújuló energián alapuló, faaprítékkal üzemelő Zöld Fűtőműből érkezik az ingatlanokba a meleg jelentős része.