KSHtávhőrendszertávfűtés

Már van, ahol bekapcsolták – országos körkép a távfűtésről

Több hazai településen elindult a távfűtés. Bár a főszezon október 15-én kezdődik, a szolgáltatóknak már egy hónappal előtte készenlétben kell állniuk.

2025. 10. 01. 16:53
radiátor, fűtés
Nyíregyházán még volt, ahol júniusban is fűtöttek, a fővárosiakhoz hasonlóan az ottani lakók is fázósak Fotó: BERND WEISSBROD Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egymás után forrósodnak fel a távfűtés csövei a hazai lakó és más ingatlanokban. Magyarországon nagyjából 670 ezer lakásban van távfűtés, ez az összes otthon mintegy 16 százalékát jelenti a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint.

Távhő illusztrációA szolgáltatók sokéves gyakorlata alapján a távfűtési szezon április 15-ével véget ér, ugyanakkor a hivatalos, jogszabályban is rögzített fűtési időszak május 15-ig tart, ez egyben a távfűtési szolgáltatók rendelkezésre állási időszaka is 20210419 Szombathely Fotó: Unger Tamás UT Vas Népe, távfűtés,
A budapestiek fázósak, Szombathelyen a külső hőmérséklethez igazodva automatikus a távfűtés szabályozása
Fotó: Unger Tamás / Fotó: Unger Tamás / Vas Népe

Hivatalosan

  • Szeptember 15-én kezdődik a fűtési szezon
  • Maga a fűtés nem indul el automatikusan ezen a napon
  • A fűtés konkrét kezdete függ a szolgáltató és az ügyfele közötti megállapodás tartalmától, amely szerint a napi átlaghőmérsékletet rögzítik

Budapesten október 1-ig már a lakások és az egyéb célú épületrészek mintegy 90 százalékában bekapcsolta a távfűtést a Budapesti Közművek (BKM) távhőszolgáltató divíziója, október 15-ére pedig az összes fővárosi távhőfelhasználónál megindul a fűtés – válaszolt a Világgazdaságnak a BKM. 

Nyíregyházán sem örültek a hidegnek, azért került előre szeptember 15-ére a fűtési idény korábbi, október 15-i kezdete, mert szeptember végére annyira lehűl a levegő, hogy a lakóközösségek kérik a fűtést. Mellesleg még júniusban is sok lakásban fáztak, vissza is kapcsolták a távhőszolgáltatást.

Szombathelyen a helyi időjárás-előrejelzésre alapozva szeptember 26-án indult a távfűtés. Tájékoztatójában a távhőszolgáltató DVG is kiemelte, hogy a fűtési időszak szeptember 15-től a következő év május 15-ig tart. 

A vasi megyeszékhelyen a távhőrendszer automatikus szabályozásának köszönhetően a betáplált hőmennyiség minden esetben a külső hőmérséklethez igazodik. Ha napközben felmelegszik az idő és nem indokolt a fűtés, a berendezések automatikusan leállnak, a radiátorok ekkor nem fűtenek. Éjszaka viszont, amikor a külső hőmérséklet lecsökken, a radiátorok ismét felmelegszenek.

A kaposvári távhőszolgáltató lehetővé tette, hogy online is le lehessen kérdezni a fogyasztási adatokat, így folyamatosan nyomon követhetők a költségek is. Az idén is javarészt a megújuló energián alapuló, faaprítékkal üzemelő Zöld Fűtőműből érkezik az ingatlanokba a meleg jelentős része. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér

Milyen ismerős…

Bayer Zsolt avatarja

Igaz, Puzsér?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.