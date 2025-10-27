Ne élete legkellemesebb időjárására készüljön holnap

Hétfő éjszaka csökken a felhőzet és a csapadékhajlam, kedden napközben a felhőátvonulások mellett több órára kisüt a nap, majd délután északnyugat felől vastagabb felhőtakaró húzódik az ország északkeleti felére. Az északi tájakon elszórtan alakulhat ki kisebb eső, zápor. Hétfőn a délnyugati, nyugati szél élénk lesz, kedden az északnyugatira, nyugatira forduló szelet többfelé erős, néhol viharos lökések kísérik.