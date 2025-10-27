hőmérsékletcsapadékhajlamfelhőzetzápor

Ne élete legkellemesebb időjárására készüljön holnap

Ha egyáltalán készül rá.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 27. 17:39
illusztráció Fotó: Csudai Sándor
Mindenütt megnövekszik a felhőzet, és szórványosan – elsősorban északon – várható eső, zápor – írja előrejelzésében a HungaroMet. 

Hétfő éjszaka csökken a felhőzet és a csapadékhajlam, kedden napközben a felhőátvonulások mellett több órára kisüt a nap, majd délután északnyugat felől vastagabb felhőtakaró húzódik az ország északkeleti felére. Az északi tájakon elszórtan alakulhat ki kisebb eső, zápor. Hétfőn a délnyugati, nyugati szél élénk lesz, kedden az északnyugatira, nyugatira forduló szelet többfelé erős, néhol viharos lökések kísérik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 9 fok között alakul, de a szélvédett, derült, fagyzugos helyeken ennél több fokkal hidegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 11 és 18 fok között várható.


