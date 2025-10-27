Mindenütt megnövekszik a felhőzet, és szórványosan – elsősorban északon – várható eső, zápor – írja előrejelzésében a HungaroMet.
Ne élete legkellemesebb időjárására készüljön holnap
Ha egyáltalán készül rá.
Hétfő éjszaka csökken a felhőzet és a csapadékhajlam, kedden napközben a felhőátvonulások mellett több órára kisüt a nap, majd délután északnyugat felől vastagabb felhőtakaró húzódik az ország északkeleti felére. Az északi tájakon elszórtan alakulhat ki kisebb eső, zápor. Hétfőn a délnyugati, nyugati szél élénk lesz, kedden az északnyugatira, nyugatira forduló szelet többfelé erős, néhol viharos lökések kísérik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 9 fok között alakul, de a szélvédett, derült, fagyzugos helyeken ennél több fokkal hidegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 11 és 18 fok között várható.
Budapesten nem lesz Navalnijról elnevezett metrómegálló
Baranyi Krisztina az orosz nagykövetség előtti metrómegállót nevezte volna át Alekszej Navalnijra emlékezve.
Az ellenzék mindenről beszél a gyermekvédelem kapcsán, de a gyerekekről a legkevesebbet
A baloldalnak fontosabb a genderpropaganda, mint a gyermekvédelem.
Ezzel a hazugsággal próbálta magát kedvezőbb színben feltüntetni a Momentum trágár képviselője
Mentelmi jogának felfüggesztése után megszaporodtak Stummer János furcsa megnyilvánulásai.
Kiderítettük: ennyien töltötték ki valójában Magyar Péter kérdőívét, emiatt pánikol
Tűzoltás: meghosszabbította a kitöltési határidőt a Tisza Párt.
