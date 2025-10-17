Orbán Viktorpápabékecsúcs

Orbán Viktor a budapesti békecsúcs kapcsán: sajnálom, hogy Ferenc pápa nem élhette meg

Magyarország ma az egyetlen békepárti ország Európában, amely három éve következetesen a háború lezárásáért dolgozik – fogalmazott Orbán Viktor. A miniszterelnök a Kossuth rádióban elmondta: a Vatikánnal szemben nem szabad igazságtalannak lenni, és sajnálatát fejezte ki, hogy Ferenc pápa nem élhette meg ezt a pillanatot. Hozzátette: a szentatya biztatta őt arra, hogy mindig a jó ügyek mellett álljon ki.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 9:45
Orbán Viktor, Budapest, békecsúcs, Ferenc pápa
Fotó: X
A Vatikánnal szemben ne legyenek igazságtalanok! Sajnálom, hogy Ferenc pápa nem élte meg ezt a pillanatot. Ő biztatott engem, hogy álljunk ki a jó ügyek mellett – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában péntek reggel. 

A miniszterelnök elmondta: Európán kívül sok hely van, ahol meg lehet tartani egy ilyen tárgyalást, de 

Európában Budapesten kívül nincs más ilyen hely. 

Magyarország az egyetlen békepárti ország, amely az elmúlt három évben nyíltan, hangosan, cselekvő módon a béke pártján állt. A kormányfő tájékoztatott: az orosz elnökkel Trump sikeres megbeszélést folytatott tegnap, a két külügyminiszter a nyitva álló kérdéseket próbálja rendezni, és akkor egy hétre rá már találkozhatnak Budapesten.

Borítókép: Ferenc pápa és Orbán Viktor (Forrás: X)

Horváth József
Magyar álkémek Brüsszelben

Horváth József avatarja

Hazai titkosszolgála­taink minden magyar biztonságának a megőrzéséért dolgoznak.

