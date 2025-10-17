Orbán Viktor a budapesti békecsúcs kapcsán: sajnálom, hogy Ferenc pápa nem élhette meg

A Vatikánnal szemben ne legyenek igazságtalanok! Sajnálom, hogy Ferenc pápa nem élte meg ezt a pillanatot. Ő biztatott engem, hogy álljunk ki a jó ügyek mellett – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában péntek reggel.

A miniszterelnök elmondta: Európán kívül sok hely van, ahol meg lehet tartani egy ilyen tárgyalást, de

Európában Budapesten kívül nincs más ilyen hely.

Magyarország az egyetlen békepárti ország, amely az elmúlt három évben nyíltan, hangosan, cselekvő módon a béke pártján állt. A kormányfő tájékoztatott: az orosz elnökkel Trump sikeres megbeszélést folytatott tegnap, a két külügyminiszter a nyitva álló kérdéseket próbálja rendezni, és akkor egy hétre rá már találkozhatnak Budapesten.

Borítókép: Ferenc pápa és Orbán Viktor (Forrás: X)