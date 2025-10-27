Panyi Miklós: El a kezekkel az Otthon start programtól!

Panyi Miklós a Facebookon közzétett bejegyzésében határozottan megvédte az Otthon start programot, és élesen bírálta a Tisza Párt gazdasági terveit. Posztjában leszögezte:

El a kezekkel az Otthon start programtól!

Panyi rámutatott, hogy

a Tisza Párt közgazdászai – köztük Dálnoki Áron, Kármán András és Surányi György – olyan javaslatokat dolgoztak ki, amelyek brutálisan emelnék a munkát terhelő adókat, megadóztatnák a nyugdíjakat, megszüntetnék a 13. havi nyugdíjat, és eltörölnék a Nők 40 programot. Surányi György – tette hozzá – még azt is elvenné a fiataloktól, hogy kedvezményes, fix 3 százalékos hitellel juthassanak saját otthonhoz, és a kisvállalkozásoktól is megvonná a hasonló támogatásokat.

Panyi szerint ezek a tervek Brüsszel diktátumait követik, nem a magyar emberek érdekeit szolgálják. Mint írta:

Nekik csak a számok számítanak, az emberek nem.

A politikus hozzátette, hogy

a Tisza Párt gazdasági programja a magyar családokat, fiatalokat és vállalkozásokat sodorná bizonytalanságba.

„Mi nem vagyunk Brüsszel bábjai – nekünk a magyar emberek a megbízóink!” – zárta bejegyzését Panyi Miklós.