Soltész Miklós: Sikeres volt a sportfinanszírozás átalakítása

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az átadó ünnepségen elmondta, hogy tizenöt évvel ezelőtt ő maga is részese volt annak a folyamatnak, amikor megváltoztatták a sportfinanszírozást. Felidézte: korábban sok nehézségbe ütközött a sport támogatása, "sok fekete és szürke pénz" kellett hozzá.

2010-től azonban lehetővé tették, hogy a cégek a társaságiadó-kötelezettségük terhére támogathassanak bizonyos kiemelt csapatsportágakat.

Ennek a döntésnek az eredményességét sok száz tornacsarnok, sok tucat uszoda, jégpálya és focipálya fejlesztés mutatja – jelentette ki az államtitkár. Soltész Miklós kiemelte: az új támogatási lehetőségnek köszönhetően az elmúlt tizenöt évben kézilabdában hatszorosára emelkedett az igazolt sportolók száma, jégkorong sportágban négyszeresére, kosárlabdában ötszörösére, vízilabdában kétszeresére.

"Fociban pedig olyan számot kaptam, hogy el se mondom" – jegyezte meg.

Az államtitkár hangsúlyozta,

nem csak a sportolói létszám emelkedett, de ez a siker az újonnan alakuló sportegyesületeken, sportoló közösségeken is látszik.

Soltész Miklós gratulált a tornacsarnok felújításához, és sok sikert kívánt a csepeli iskola fiataljainak. A diákokhoz fordulva azt is mondta: fontos az egyéni ambíció, ugyanakkor a sportoló fiatalok ne csak az egyéni törekvéseiket nézzék, hanem szóljon a közösségről is az elvégzett munkájuk. "A közösség mindannyiunk életét erősíti" – húzta alá az államtitkár, aki Puskás Öcsi példáját idézve elmondta, hogy 1956-ban a világhírű labdarúgó elhagyta ugyan a hazáját, mert az "szűknek bizonyult neki", de mégis élete végéig magyar nemzetben gondolkodott, mindig hűséges volt Kispesthez, a Honvédhoz, valamint a feleségéhez és családjához is.

Borítókép: Soltész Miklós (Fotó: MTI)