sportfinanszírozásSoltész Miklóstornaterem

Soltész Miklós: Sikeres volt a sportfinanszírozás átalakítása

Sikeres volt a sportfinanszírozás átalakítása – hangsúlyozta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a megújult Budapest Baptista Gimnázium, Technikum és Sportiskola tornacsarnokának átadásán csütörtökön Csepelen.

Munkatársunktól
Forrás: MTI2025. 10. 16. 16:27
Fotó: Kovács Attila Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az átadó ünnepségen elmondta, hogy tizenöt évvel ezelőtt ő maga is részese volt annak a folyamatnak, amikor megváltoztatták a sportfinanszírozást. Felidézte: korábban sok nehézségbe ütközött a sport támogatása, "sok fekete és szürke pénz" kellett hozzá. 

2010-től azonban lehetővé tették, hogy a cégek a társaságiadó-kötelezettségük terhére támogathassanak bizonyos kiemelt csapatsportágakat.

Ennek a döntésnek az eredményességét sok száz tornacsarnok, sok tucat uszoda, jégpálya és focipálya fejlesztés mutatja – jelentette ki az államtitkár. Soltész Miklós kiemelte: az új támogatási lehetőségnek köszönhetően az elmúlt tizenöt évben kézilabdában hatszorosára emelkedett az igazolt sportolók száma, jégkorong sportágban négyszeresére, kosárlabdában ötszörösére, vízilabdában kétszeresére. 

"Fociban pedig olyan számot kaptam, hogy el se mondom" – jegyezte meg.

Az államtitkár hangsúlyozta, 

nem csak a sportolói létszám emelkedett, de ez a siker az újonnan alakuló sportegyesületeken, sportoló közösségeken is látszik.

Soltész Miklós gratulált a tornacsarnok felújításához, és sok sikert kívánt a csepeli iskola fiataljainak. A diákokhoz fordulva azt is mondta: fontos az egyéni ambíció, ugyanakkor a sportoló fiatalok ne csak az egyéni törekvéseiket nézzék, hanem szóljon a közösségről is az elvégzett munkájuk. "A közösség mindannyiunk életét erősíti" – húzta alá az államtitkár, aki Puskás Öcsi példáját idézve elmondta, hogy 1956-ban a világhírű labdarúgó elhagyta ugyan a hazáját, mert az "szűknek bizonyult neki", de mégis élete végéig magyar nemzetben gondolkodott, mindig hűséges volt Kispesthez, a Honvédhoz, valamint a feleségéhez és családjához is.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Soltész Miklós (Fotó: MTI)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek2026

2026

Bayer Zsolt avatarja

Arra az eshetőségre, ha csalást akarna kiáltani ez a barom 2026-ban – tegyük be a spájzba…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.