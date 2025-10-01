Változékony idő várható: zápor, jégdara és zivatar is érkezhet + videó

Szerda reggel az ország északi tájain többfelé felhős időre ébredhetünk, máshol viszont a pára és köd feloszlása után naposabb időre számíthatunk. Napközben azonban fokozatosan egyre több helyen gyűlnek össze a gomolyfelhők, így közepesen vagy erősen felhős idő is kialakulhat – olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

A legmagasabb hőmérséklet 11 és 17 fok között valószínű, estére 4–11 fokig hűl vissza a levegő.

Szórványosan zápor, jégdara-zápor, sőt helyenként zivatar is előfordulhat. Az északi, északkeleti szél többfelé élénk lesz, erősebb lökésekkel főként a Dunántúl északnyugati részén és Borsodban.

Fronthatásra nem kell számítani

Számottevő fronthatás nem nehezíti meg a mindennapokat, a frontérzékenyek állapota javulhat. Jelentősebb, egészséget befolyásoló időjárási tényező nem várható, a korábbi, időjárás okozta panaszok többsége mérséklődik vagy teljesen megszűnik – derül ki a köpönyeg.hu orvosmeteorológiai előrejelzéséből.

Így alakul az időjárás a hétvégéig

Csütörtökön felhőátvonulások várhatók, estefelé északkelet felől fokozatosan csökken a felhőzet. Csak helyenként fordulhat elő zápor. Az északkeleti szél többfelé erős lesz. A reggeli hőmérséklet -1 és +7 fok között, délután nagyjából 15 fok körül alakul.

Pénteken több órára kisüt a nap, de gomolyfelhők főként a keleti tájakon zavarhatják a napsütést. Csapadék azonban nem valószínű. Reggel sokfelé talajmenti fagyra, sőt helyenként légköri fagyra is számítani kell. Délután 12–17 fok közé melegszik a levegő.

Szombaton nyugaton napos, keleten inkább felhős időre van kilátás. A Tiszántúlon záporok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 15 fok körül alakul.

Vasárnap erősen felhős lesz az ég, szórványosan eső, zápor is előfordulhat. A nyugati szél több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 14–15 fok körül várható – írja a Köpönyeg heti előrejelzésében.

Borítókép: illusztráció időjáráshoz (Forrás: MW/Csudai Sándor)