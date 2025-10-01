Lázár János építési és közlekedési miniszter újabb Lázárinfó időpontját jelentette be közösségi oldalán. Ezúttal Vásárosnaménybe látogat, ahol a Rákóczi parkban lehet kérdezni a kormánypárti politikust csütörtökön 17 órától.
Újabb Lázárinfó – Az ukrán határ közelében várja a kérdéseket a miniszter
Vásárosnaménybe látogat az építési és közlekedési miniszter.
Borítókép: Lázár János (Fotó: MTI)
