Újabb Lázárinfó – Az ukrán határ közelében várja a kérdéseket a miniszter

Vásárosnaménybe látogat az építési és közlekedési miniszter.

Forrás: Facebook2025. 10. 01. 9:08
Fotó: MTI/Bús Csaba
Lázár János építési és közlekedési miniszter újabb Lázárinfó időpontját jelentette be közösségi oldalán. Ezúttal Vásárosnaménybe látogat, ahol a Rákóczi parkban lehet kérdezni a kormánypárti politikust csütörtökön 17 órától.


Borítókép: Lázár János (Fotó: MTI)

