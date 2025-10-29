Pest Vármegyei Főügyészségdunakeszibűntettlakbérvadásztőr

Vadásztőrt szúrt az élettársa fiába, mert az nem fizette ki a lakbért

Véres fordulatot vett egy elszámolási vita Dunakeszin. Letöltendő szabadságvesztést kértek az elkövetőre.

2025. 10. 29. 13:09
Forrás: Pest Vármegyei Főügyészség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vadásztőrrel szúrta mellkason a volt bérlőjét egy dunakeszi férfi, mert az nem fizette ki a lakbért – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség a honlapján. Az eset még január végén történt, az ügyben az ügyészség most emelt vádat.

A vadásztőr, amellyel az elkövető mellkason szúrta volt élettársa fiát
Fotó: Pest Vármegyei Főügyészség

A vádirat szerint a férfi három évvel ezelőtt megengedte a volt élettársa fiának, hogy beköltözzön az otthonába. A párja fia azonban italozó életmódot folytatott, és nem fizetett bérleti díjat. A tulaj végült ezt megelégelte, és 2023-ban elküldte a házból. Idén január 29-én este a férfi és a volt élettársa fia összetalálkozott egy buszmegállóban. A két ittas férfi között szóváltás alakult ki a tartozás összege miatt, és azon, hogy a sértett miért is nem fizetett bérleti díjat.

A felek lökdösni kezdték egymást, majd a terhelt elővett egy tizenkét centiméter pengehosszúságú vadásztőrt a táskájából, amivel egyszer mellkason szúrta volt párja fiát.

A férfi tette után magára hagyta a buszmegállóban az áldozatát, majd betért a szemközti dohányboltba. Az időközben kiérkező rendőrök elfogták az elkövetőt. Az áldozatot kórházba szállították, ahol ellátták a sérüléseit.

A közlemény szerint az ügyészség végrehajtandó szabadságvesztést és közügyektől eltiltást kért a emberölés bűntettének kísérletével vádolt férfire. Emellett indítványozták a vadásztőr elkobzását.

Borítókép: A dunakeszi buszmegálló a rendőrségi helyszínelés idején (Fotó: Pest Vármegyei Főügyészség)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekprovokátor

Tényleg két Magyarország van

Bayer Zsolt avatarja

És valójában nincs semmi mondanivalónk egymásnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.