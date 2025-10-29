Vadásztőrt szúrt az élettársa fiába, mert az nem fizette ki a lakbért

Vadásztőrrel szúrta mellkason a volt bérlőjét egy dunakeszi férfi, mert az nem fizette ki a lakbért – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség a honlapján. Az eset még január végén történt, az ügyben az ügyészség most emelt vádat.

A vadásztőr, amellyel az elkövető mellkason szúrta volt élettársa fiát

Fotó: Pest Vármegyei Főügyészség

A vádirat szerint a férfi három évvel ezelőtt megengedte a volt élettársa fiának, hogy beköltözzön az otthonába. A párja fia azonban italozó életmódot folytatott, és nem fizetett bérleti díjat. A tulaj végült ezt megelégelte, és 2023-ban elküldte a házból. Idén január 29-én este a férfi és a volt élettársa fia összetalálkozott egy buszmegállóban. A két ittas férfi között szóváltás alakult ki a tartozás összege miatt, és azon, hogy a sértett miért is nem fizetett bérleti díjat.

A felek lökdösni kezdték egymást, majd a terhelt elővett egy tizenkét centiméter pengehosszúságú vadásztőrt a táskájából, amivel egyszer mellkason szúrta volt párja fiát.

A férfi tette után magára hagyta a buszmegállóban az áldozatát, majd betért a szemközti dohányboltba. Az időközben kiérkező rendőrök elfogták az elkövetőt. Az áldozatot kórházba szállították, ahol ellátták a sérüléseit.

A közlemény szerint az ügyészség végrehajtandó szabadságvesztést és közügyektől eltiltást kért a emberölés bűntettének kísérletével vádolt férfire. Emellett indítványozták a vadásztőr elkobzását.

Borítókép: A dunakeszi buszmegálló a rendőrségi helyszínelés idején (Fotó: Pest Vármegyei Főügyészség)