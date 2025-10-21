Rendkívüli

Milliárdos számlagyár: szabadlábon a titokzatos baloldali háttérember

Vízhiányra kell készülni a XI. kerületben és Budaörsön

Szükségkutakat telepít a Fővárosi Vízművek.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 21. 15:42
Október 22-én 8 és 23-án 18 óra között vízhiányra és nyomáscsökkenésre kell számítani Budaörsön és Budapest XI. kerületének egyes részein, mert 36 méter hosszan cserélnek egy megsérült vezetékszakaszt – közölte a Fővárosi Vízművek a Facebook-oldalán.

Forrás: Facebook/Fővárosi Vízművek

Az alábbi utcákat érinti a munkálatokkal összefüggő nyomáscsökkenés, vízhiány:

  • a XI. kerület: Rupphegyi út;
  • Budaörs: Budapesti út – Templom utca – Farkasréti út – Felsőhatár utca, a Templom utca – Koszorú utca – Csap utca – Szabadság út által határolt területen és a Farkasréti út feletti, magasabban fekvő ingatlanok környékén.

Az ideiglenes vízellátás biztosítására szükségkutakat telepítenek az alábbi helyeken:

  • a XI. kerületben: a Madárhegyi út és a Törökbálinti út találkozásánál;
  • Budaörsön: a Kovács utca 1., a Halom utca 21., a Szabadság utca 52. és a Víg utca 42. számú ingatlanoknál, az Öntő utca és a Felsőhatár utca, a Szabadság utca és a Domb utca, a Szabadság utca és az Árok utca, illetve az Ostor utca és a Kőkapu utca kereszteződésénél.

A Fővárosi Vízművek azt tanácsolja a lakosoknak,

hogy a hálózati beavatkozások után érdemes a csaptelepek szűrőit levenni és átöblíteni, hogy akadálytalanul folyhasson át rajtuk a víz. A felzavarosodott víz a munkálatok természetes velejárója, a víz ülepítés után biztonsággal felhasználható.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

 


 

