Igazi horroridőt hozott az ősz, kiadták a figyelmeztetést + videó

Változatos időre készülhetünk hétfőn. Sokfelé felszakadozik a felhőzet, de keleten még tartósan megmaradhat a borongós égbolt.

2025. 11. 10. 6:45
Hétfőn a legtöbb helyen szakadozik és csökken a felhőzet, javulnak a látási viszonyok, és többfelé előbújhat a nap is. A keleti megyékben viszont továbbra is megmaradhat a tartósan borult idő – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Hétfő délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

Enyhe eső főként a délkeleti határnál fordulhat elő, máshol csupán szitálás lehet. A szél gyenge vagy mérsékelt marad.

A legmagasabb hőmérséklet 10–15 fok között várható,

késő estére pedig 1 és 7 fok közé hűl le a levegő.

 

Kiadták a figyelmeztetést

Tartós, sűrű köd miatt az ország nagy részére elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentésében.

 

Milyen idő várható a következő napokban?

Kedden a köd felszállása után többnyire rétegfelhős, helyenként derűsebb idő várható. Estére ismét párássá válik a levegő, és sokfelé képződhet köd. A nappali hőmérséklet 9–15 fok között alakul.

Szerdán borongós, párás, reggel többfelé ködös időre készülhetünk, néhol szitálás vagy gyenge eső is előfordulhat.

Délutánra 11–12 fok körül alakul a hőmérséklet

– írja a Köpönyeg az előrejelzésében.

Csütörtökön a reggeli köd feloszlása után délen több napsütés, északon inkább felhős ég várható, csapadék nélkül. A déli szél időnként megélénkül, a csúcshőmérséklet 9 és 14 fok között lesz.

Pénteken hajnalban többfelé képződhet köd és rétegfelhőzet, amelyek napközben fokozatosan ritkulnak. Többnyire napos, csapadékmentes időre számíthatunk, de néhol tartósan borult maradhat az ég.  A délies szél főként a Dunántúlon élénkülhet meg, a legmagasabb hőmérséklet 10–16 fok között várható.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Észak-Magyarország/Mogyorósi Zsolt)

               
       
       
       

