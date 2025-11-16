időjárási műholdidőjárásváltozásidőjárásjelentés

Megmutatja igazi arcát a november: borongós, ködös lesz a vasárnap

Napközben felszakadozhat a felhőzet, ám többnyire marad a párás, szitáló esővel járó időjárás.

Forrás: HungaroMet2025. 11. 16. 7:37
Eleinte nagyrészt borult, 

párás, helyenként ködös lesz az idő, azonban délelőttől délnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik a felhőzet,

 és süt ki a nap, amit olykor fátyolfelhők zavarhatnak – írja a HungaroMet. 

Északkeleten, beleértve a főváros térségét, illetve az Északnyugat-Dunántúlon tartósabban borongós, párás maradhat az idő. Estétől délnyugat felől középszintű felhők is érkeznek. A rétegfelhős, ködös területeken szitálás, északkeleten kisebb eső előfordulhat. 

A délnyugatira, délire forduló szél főként hazánk déli felén több helyen megélénkülhet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet a tartósabban borult, párás, ködös északi tájakon 7 és 12, míg a naposabb területeken 13 és 20 fok között alakul. 

Késő estére 5 és 13 fok közé hűl le a levegő.

