Megmutatja igazi arcát a november: borongós, ködös lesz a vasárnap

Eleinte nagyrészt borult,

párás, helyenként ködös lesz az idő, azonban délelőttől délnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik a felhőzet,

és süt ki a nap, amit olykor fátyolfelhők zavarhatnak – írja a HungaroMet.

Itt van az ősz! Fotó: HungaroMet

Északkeleten, beleértve a főváros térségét, illetve az Északnyugat-Dunántúlon tartósabban borongós, párás maradhat az idő. Estétől délnyugat felől középszintű felhők is érkeznek. A rétegfelhős, ködös területeken szitálás, északkeleten kisebb eső előfordulhat.

A délnyugatira, délire forduló szél főként hazánk déli felén több helyen megélénkülhet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet a tartósabban borult, párás, ködös északi tájakon 7 és 12, míg a naposabb területeken 13 és 20 fok között alakul.

Késő estére 5 és 13 fok közé hűl le a levegő.

