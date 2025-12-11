Átveréstől tartva már az előválasztás előtt tömegével léptek vissza a Tisza jelöltjelöltjei

Közel egy héttel azután is derülnek ki furcsaságok a Tisza előválasztásáról, hogy lezárult a folyamat és Magyar Péterék bemutatták az egyéni képviselőjelöltjeiket. Úgy tűnik, nem véletlen, hogy a beharangozottakhoz képest hónapokkal később kezdték el a castingot, ugyanis információink szerint még az előválasztás előtt több tucatnyian léptek vissza a jelöltjelöltségtől.

Előválaszás Tisza-módra: sokasodnak Magyar Péter gondjai – Fotó: Polyák Attila

A Tisza belső ügyeire rálátó forrásaink szerint az aspiránsok elbizonytalanodásának oka az volt, hogy a párt nem garantálta a transzparenciát, vagyis hogy valós szavazáson alapul majd a megméretés.

Ez pedig összecseng azzal, hogy Magyar Péteréknek az utolsó pillanatban kellett jelöltjelölteket átirányítaniuk egyik egyéni választókerületből a másikba. Több esetben az ország másik felébe.

Tűzoltás-szerű átszervezés

Ilyen tűzoltás-szerű átszervezés alanya lehetett Orbán Árpád, a Tisza fővárosi képviselője. A tavaly Újbudán a polgármesteri posztért sikertelenül induló politikust a tiszás előválasztáson végül Bács-Kiskun vármegye 5-ös számú választókerületében indították. Ezt a furcsa váltást a politikus bemutatkozójában annak megemlítésével egyensúlyozták ki, hogy „lélekben mindig kiskunhalasi maradt”. A jelöltséget végül Karsai-Juhász Katalin kapta.

Hasonló anomália volt észrevehető Rekettye-Trifán Zoltán bemutatkozásában. A Budapest 13-as választókerületének jelöltjelöltjeit ismertető posztban először még arról írtak, hogy Rekettye-Trifán számára „Óbuda nem csupán lakóhely, hanem családi örökség is”. Ebben az a különös, hogy a szóban forgó választókerület a főváros XVI. kerületét foglalja magában és nem a III.-at. A bejegyzést később módosították, és kikerült belőle az Óbudára vonatkozó mondat. A jelölt végül Müller Anna lett.

Ugyancsak erre hajazó változás történt Bulyovszky Róz bemutatkozásában, amelyben az állt: „céljai között szerepel, hogy Józsefváros, Ferencváros és környéke egyedülálló értékeiért és fejlődéséért dolgozzon”, miközben a II. kerülethez tartozó körzetben kívánt indulni. Nem meglepő, hogy itt is másvalaki lett a befutó. Az, hogy mindhárom esetben ugyanez történt, az támasztja alá, hogy Magyar Péterék már előre kiszemelték a jelölt személyét, s a másik két emberre csupán azért volt szükség, hogy meglegyen a létszám előválasztáshoz.