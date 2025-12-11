Orbán ÁrpádTisza PártMagyar Péter

Átveréstől tartva már az előválasztás előtt tömegével léptek vissza a Tisza jelöltjelöltjei

Újabb körülmény utal arra, hogy színjáték volt a tiszás előválasztás. A párt belső ügyeire rálátó informátoraink arról számoltak be, hogy már a voksolás előtt tömegével léptek vissza a jelöltjelöltek, gyanítva, hogy nem valós megméretésben kell részt venniük. Az aggályaikat alátámasztja, hogy több helyen az utolsó pillanatban irányítottak át indulókat egyik választókerületből a másikba, minden bizonnyal csupán azért, hogy meglegyen a létszám a castinghoz.

Munkatársunktól
2025. 12. 11. 5:20
Forrás: Ripost
Közel egy héttel azután is derülnek ki furcsaságok a Tisza előválasztásáról, hogy lezárult a folyamat és Magyar Péterék bemutatták az egyéni képviselőjelöltjeiket. Úgy tűnik, nem véletlen, hogy a beharangozottakhoz képest hónapokkal később kezdték el a castingot, ugyanis információink szerint még az előválasztás előtt több tucatnyian léptek vissza a jelöltjelöltségtől.

Előválaszás Tisza-módra: sokasodnak Magyar Péter gondjai – Fotó: Polyák Attila

A Tisza belső ügyeire rálátó forrásaink szerint az aspiránsok elbizonytalanodásának oka az volt, hogy a párt nem garantálta a transzparenciát, vagyis hogy valós szavazáson alapul majd a megméretés. 

Ez pedig összecseng azzal, hogy Magyar Péteréknek az utolsó pillanatban kellett jelöltjelölteket átirányítaniuk egyik egyéni választókerületből a másikba. Több esetben az ország másik felébe.

Tűzoltás-szerű átszervezés

Ilyen tűzoltás-szerű átszervezés alanya lehetett Orbán Árpád, a Tisza fővárosi képviselője. A tavaly Újbudán a polgármesteri posztért sikertelenül induló politikust a tiszás előválasztáson végül Bács-Kiskun vármegye 5-ös számú választókerületében indították. Ezt a furcsa váltást a politikus bemutatkozójában annak megemlítésével egyensúlyozták ki, hogy „lélekben mindig kiskunhalasi maradt”. A jelöltséget végül Karsai-Juhász Katalin kapta.

Hasonló anomália volt észrevehető Rekettye-Trifán Zoltán bemutatkozásában. A Budapest 13-as választókerületének jelöltjelöltjeit ismertető posztban először még arról írtak, hogy Rekettye-Trifán számára „Óbuda nem csupán lakóhely, hanem családi örökség is”. Ebben az a különös, hogy a szóban forgó választókerület a főváros XVI. kerületét foglalja magában és nem a III.-at. A bejegyzést később módosították, és kikerült belőle az Óbudára vonatkozó mondat. A jelölt végül Müller Anna lett.

Ugyancsak erre hajazó változás történt Bulyovszky Róz bemutatkozásában, amelyben az állt: „céljai között szerepel, hogy Józsefváros, Ferencváros és környéke egyedülálló értékeiért és fejlődéséért dolgozzon”, miközben a II. kerülethez tartozó körzetben kívánt indulni. Nem meglepő, hogy itt is másvalaki lett a befutó. Az, hogy mindhárom esetben ugyanez történt, az támasztja alá, hogy Magyar Péterék már előre kiszemelték a jelölt személyét, s a másik két emberre csupán azért volt szükség, hogy meglegyen a létszám előválasztáshoz.

Baleknak nézett aspiránsok

Úgy tudjuk, olyan egyéni választókerület is volt, ahol egyetlen jelölt sem maradt az előzetesen jelentkezettek közül, s Budapesten különösen sok volt a visszalépés. Informátoraink egybehangzó tájékoztatása szerint a jelöltjelölteket baleknak nézte a Tisza vezetése, amely arra sem vette a fáradságot, hogy épkézláb magyarázattal oszlassa el az aggályokat. 

Amikor ugyanis az aspiránsok jelezték, hogy szeretnék tisztán látni, kire hány szavazat érkezik, mindössze azt a választ kapták, hogy az „adatlopások miatt” erre nincsen mód, ezért majd „Péter” kihirdeti, hogy ki nyert, és azt kell elfogadni. Végül valóban ez is történt: a Tisza csak százalékokat, de nem szavazatszámokat hozott nyilvánosságra az előválasztási színjáték után, így egy adatot sem támasztottak alá dokumentumokkal.

 

               
       
       
       

