Amerikai típusú kampánytámogatási módszertant alkalmaz a Medián

Ismét egy irreálisnak látszó közvélemény-kutatási eredménnyel rukkolt elő a Medián, amely szerdán azt közölte, hogy növelni tudta előnyét a Tisza Párt a Fidesszel szemben. Míg két hónapja tíz százalékpont volt a két nagy tömb közötti különbség, ez 12-re nőtt a választani tudó biztos szavazók körében – állítja a baloldali kötődésű kutatóintézet.

Lapunk többször írt arról, hogy a Medián oszlopos tagja az úgynevezett manipulációs kerekasztalnak, amelyhez több közvélemény-kutató cég is sorolható.

Tevékenységük lényege úgy foglalható össze, hogy 2024 októbere óta a Tisza Párt népszerűségének folyamatos emelkedését mutatják ki, ezzel pedig esélyes kihívónak állítják be Magyar Péter pártját.

A mérések így tulajdonképpen már nem kutatják az állampolgárok véleményét, hanem befolyásolni próbálják azt.

Ez egy igazi kampánytámogató kérdésforma

Ennek a közvélemény-maniplációnak a módszertanáról Hann Endre, a Medián ügyvezetője tavaly júniusban a Klubrádió műsorában kendőzetlen őszinteséggel beszélt. „Ez most nem túl népszerű szuverenitásvédelmi szempontból, de a 90-es évek elején amerikai kollégáktól tanultuk, amerikai szakemberektől, akik sokkal nagyobb rutinnal rendelkeztek már akkor kampányok támogatásában.” Hozzáfűzte: „És ez egy igazi kampánytámogató kérdésforma, amit inkább választások előtt közvetlenül használunk.”

A Medián vezetőjét azt követően kérdezték erről, hogy egy 2025 júniusi felmérésük a Tisza Párt fölényét mutatta ki.

A Medián által alkalmazott amerikai módszertan szerint a válaszadóktól megkérdezik, melyik pártra szavazna, majd azt is, hogy milyen valószínűséggel támogatná a politikai pártokat.

A támogatottságot egytől hétig kell pontoznia a válaszadónak aszerint, hogy nem támogatja, vagy kifejezetten támogatja a vizsgált politikai pártot. Ebben az esetben azt mérte a Medián, hogy milyen esélyei lennének a Tisza Pártnak a 2026-os választáson, ha összefogna valamelyik ellenzéki párttal.

Történhetnek mérési hibák

A műsorban Hann Endre arról is beszélt, hogy lehet néhány százalékot tévedni a méréseknél, vagy máshogy megfogalmazva: történhetnek mérési hibák.

Sőt azt is elismerte, hogy ezeket az ezerfős kutatásokat „szerénytelen” dolog valódi méréseknek nevezni, noha törekednek arra, hogy minél pontosabbak legyenek az adatok.

A Medián vezetője már 2024 novemberében, szintén a Klubrádióban elismerte, hogy nem megbízhatók a méréseik. Azt fejtegette, hogy a Fidesz látszólagos gyengülése az elmúlt másfél évtizedben mindig abban mutatkozott meg, hogy valamivel kevesebb volt a biztos szavazójuk. Majd így folytatta: „Most is kevesebb, ezért van olyan nagy különbség a választani tudó biztos szavazók körében. Ugye ezt emelik ki a hírek, ezt a 11 százalékos különbséget, ami azért egy kicsit félrevezető, mert egy kisebb mintarészre vonatkozik, ezért nagyobb a hibahatára is.”