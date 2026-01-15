Rendkívüli

Nemzeti petíciót indít a kormány – kövesse nálunk élőben! + videó

mediánkutatáshann endretisza pártmagyar péter

Amerikai típusú kampánytámogatási módszertant alkalmaz a Medián

Amerikai szakemberektől még az 1990-es évek elején tanulták azt a kampánytámogatási módszertant, amit választások előtt alkalmaznak – árulta el Hann Endre tavaly júniusban a Klubrádió műsorában. A Medián ügyvezetője arról is beszélt, hogy az ezerfős kutatások nem igazán pontosak, történhetnek mérési hibák. Máskor arról beszélt, hogy a közvélemény-kutatásoknak van befolyásoló hatásuk, mert felhívják a figyelmet egy változásra és sokan az erősebbnek látszó pártra szavaznak.

Munkatársunktól
2026. 01. 15. 9:56
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ismét egy irreálisnak látszó közvélemény-kutatási eredménnyel rukkolt elő a Medián, amely szerdán azt közölte, hogy növelni tudta előnyét a Tisza Párt a Fidesszel szemben. Míg két hónapja tíz százalékpont volt a két nagy tömb közötti különbség, ez 12-re nőtt a választani tudó biztos szavazók körében – állítja a baloldali kötődésű kutatóintézet.

Lapunk többször írt arról, hogy a Medián oszlopos tagja az úgynevezett manipulációs kerekasztalnak, amelyhez több közvélemény-kutató cég is sorolható. 

Tevékenységük lényege úgy foglalható össze, hogy 2024 októbere óta a Tisza Párt népszerűségének folyamatos emelkedését mutatják ki, ezzel pedig esélyes kihívónak állítják be Magyar Péter pártját.

A mérések így tulajdonképpen már nem kutatják az állampolgárok véleményét, hanem befolyásolni próbálják azt.

Ez egy igazi kampánytámogató kérdésforma

Ennek a közvélemény-maniplációnak a módszertanáról Hann Endre, a Medián ügyvezetője tavaly júniusban a Klubrádió műsorában kendőzetlen őszinteséggel beszélt. „Ez most nem túl népszerű szuverenitásvédelmi szempontból, de a 90-es évek elején amerikai kollégáktól tanultuk, amerikai szakemberektől, akik sokkal nagyobb rutinnal rendelkeztek már akkor kampányok támogatásában.” Hozzáfűzte: „És ez egy igazi kampánytámogató kérdésforma, amit inkább választások előtt közvetlenül használunk.”

A Medián vezetőjét azt követően kérdezték erről, hogy egy 2025 júniusi felmérésük a Tisza Párt fölényét mutatta ki. 

A Medián által alkalmazott amerikai módszertan szerint a válaszadóktól megkérdezik, melyik pártra szavazna, majd azt is, hogy milyen valószínűséggel támogatná a politikai pártokat.

A támogatottságot egytől hétig kell pontoznia a válaszadónak aszerint, hogy nem támogatja, vagy kifejezetten támogatja a vizsgált politikai pártot. Ebben az esetben azt mérte a Medián, hogy milyen esélyei lennének a Tisza Pártnak a 2026-os választáson, ha összefogna valamelyik ellenzéki párttal.

Történhetnek mérési hibák

A műsorban Hann Endre arról is beszélt, hogy lehet néhány százalékot tévedni a méréseknél, vagy máshogy megfogalmazva: történhetnek mérési hibák. 

Sőt azt is elismerte, hogy ezeket az ezerfős kutatásokat „szerénytelen” dolog valódi méréseknek nevezni, noha törekednek arra, hogy minél pontosabbak legyenek az adatok.

A Medián vezetője már 2024 novemberében, szintén a Klubrádióban elismerte, hogy nem megbízhatók a méréseik. Azt fejtegette, hogy a Fidesz látszólagos gyengülése az elmúlt másfél évtizedben mindig abban mutatkozott meg, hogy valamivel kevesebb volt a biztos szavazójuk. Majd így folytatta: „Most is kevesebb, ezért van olyan nagy különbség a választani tudó biztos szavazók körében. Ugye ezt emelik ki a hírek, ezt a 11 százalékos különbséget, ami azért egy kicsit félrevezető, mert egy kisebb mintarészre vonatkozik, ezért nagyobb a hibahatára is.”

Az emberek szívesebben felszállnak arra a vonatra…

Hann okfejtése szerint amíg hónapról hónapra a kormánypártok fölényes előnyét mérték a kutatócégek, az unalmas volt, senki nem figyelt rájuk, majd amikor megjelent az első felmérés, amelyben a Tisza Párt beérte vagy hajszállal meg is előzte a Fideszt, onnantól fontos témává vált, hogy van egy új kihívója a hatalmon lévőknek.

A Medián vezetője úgy fogalmazott, hogy a közvélemény-kutatásoknak van befolyásoló hatásuk, mert felhívják a figyelmet egy változásra.

 A „bandwagon effect” kifejezést említette, ami azt jelenti, hogy az ilyen felmérések hatására az emberek szívesebben „felszállnak arra a vonatra”, ami a többség szerint jó irányba megy, vagyis csatlakoznak egy tendenciához, esetünkben a Tisza Párt erősödéséhez.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekukrajna

A hadikölcsönről

Pozsonyi Ádám avatarja

Az átlag ellenzéki szavazó nem akarja elhinni azt, amit a saját szemével lát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.