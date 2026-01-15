Bíróság elé áll a Lánchíd-botrány főszereplője, aki Karácsonyékra is bajt hozhat

Rendkívüli

Heteken belül bíróság elé áll a Lánchíd-botrány kulcsfigurája, Vig Mór  – értesült a Magyar Nemzet. A fővárosi baloldal egyik nagy korrupciós ügyéhez köthető exügyvéd a vád szerint hetvenmilliós csalásban is részt vett.

2026. 01. 15. 15:26
Fotó: Csudai Sándor
A II. és III. Kerületi Bíróság tavaly februárban ítélte többrendbeli csalás, ügyvédi visszaélés és más bűncselekmények miatt három év letöltendő börtönbüntetésre a Lánchíd-botrányból jól ismert Vig Mórt és két társát. Az exügyvéd három év szabadságvesztést kapott. Mivel az ügyben az ügyészség és a védelem is fellebbezett, ezért a per másodfokon a Fővárosi Törvényszéken folytatódik március elején.

Hetvenmilliós csalás

Ennek a bűnügynek a szálai 2018 szeptemberéig érnek: Vig és két barátja (egyikük a nemzetközi körözés alatt álló M. Márk) szervezetten, harminckét sértettet tévesztettek és károsítottak meg, valamint további nyolc személyt kíséreltek meg becsapni. 

A csaláshoz kellett egy ghánai cég, egy kitalált történet egy dúsgazdag, ám valójában nem létező befektetőről, valamint sok hiszékeny ember. 

A bűnszövetség a vádirat szerint több mint hetvenmillió forinthoz jutott csalárd módon, illetve további tizenhatmillió forintot is megkíséreltek megszerezni. Egyes károsultak a kicsalt összegeket közvetlenül Vig ügyvédi letéti számlájára utalták, a pénzeket pedig a jogász pár órával az utalások után az irodájához közel eső bankautomatából fel is vette.

Százmilliós számlagyár

Vig Mór neve azután vált ismertté, hogy 2023 novemberében megbukott egy sok száz milliós számlagyárral. Később az is kiderült a praxisától már eltiltott ügyvédről, hogy kulcsszereplője a baloldal egyik nagy korrupciós ügyének, a túlárazott Lánchíd-beruházásnak. Ismert, 2019 őszén Karácsony Gergely főpolgármesterré választásával a baloldal átvette a hatalmat Budapesten. Karácsonyék a váltás után megfúrták a Tarlós Istvánék által a Lánchíd felújítására kedvező feltételekkel kötött tendert, és új közbeszerzési eljárást írtak ki. 

A pályázaton az előző városvezetés alatt is befutó A-Híd Zrt. lett a győztes, csakhogy furcsa módon ötmilliárd forinttal drágább ajánlattal nyertek, mint amennyiért a Tarlós-érában végezték volna el a munkát.

Sőt, majdnem hatvanszorosára, 4,2 milliárd forintra emelték a Tarlós idején zajló tenderhez képest az előleget, a céget terhelő kötbért viszont megfelezték.

Lánchíd-pénzek a fővárosi baloldalnál?

Megírtuk azt is, hogy 2020 novembere és 2022 júliusa között az A-Híd 1,4 milliárd forintot utalt az exügyvéd cégének, a Sunstrike Hungary Kft.-nek, aminek nagy részét Vig Mór készpénzben fel is vette egy másik ügyvéd segítségével. 

Egy kipakoló bennfentes szerint Vig a Mammut bevásárlóközpontnál található biztonsági cég irodájába járt „elszámolni” a Lánchíd-beruházásból kiszivattyúzott, majd készpénz formájában felvett összegekkel. 

Vig Mór is elkezdhetett beszélni

A férfi azt is tudni véli, hogy a kiszivattyúzott Lánchíd-pénzekből jelentős összegek kerültek a fővárosi baloldalhoz. A fentebb említett számlagyáras eljárásnak tizenöt gyanúsítottja van és a nyomozást – ahogy legutóbbi cikkünkben megírtuk – rövid időn belül befejezheti a nyomozó hatóság. 

Ide tartozik, hogy Vig sokáig letartóztatásban volt, majd idővel szabadlábra helyezték. Az eljárásra rálátó egyik informátorunk szerint mindez azért történhetett, mert Vig nyelve megeredhetett, beszélni kezdett. 

Ha ez valóban így történt, kérdés, hogy vallomása elegendő-e baloldali politikusok meggyanúsításához.

