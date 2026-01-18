Erdő Péter: A megtérésre, a jó tettekre határidőket szab az élet

A megtérésre, a jó tettekre, a Krisztus melletti elköteleződésre határidőket szab számunkra az élet és a történelem, ezért meg kell ragadnunk a lehetőségeket – mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek az ökumenikus imahét országos megnyitóján vasárnap a Kálvin téri református templomban.

Fotó: Kovács Márton / MTI Fotószerkesztõség

A bíboros arról beszélt: Jézus úgy mutatkozik be, mint aki maga a világosság, aki azért jött, hogy az embereket kiragadja a bűn és a reménytelenség sötétségéből és átvezesse Isten világosságába.

Akik hisznek Krisztusban és elfogadják, hogy ő kinyilatkoztatja az Atyát, azokat beragyogja a fény, amely maga Krisztus. A korai kereszténységben ezért is nevezték a keresztelést megvilágosításnak

– tette hozzá. Nem véletlenül érzékeljük a halálos bűn állapotát sötétségnek, a megszentelő kegyelem állapotát pedig ragyogó világosságnak. Mai világunkban is érezzük a sötétség és a világosság közti feszültséget lelki értelemben, de történelmi és társadalmi értelemben is.

Azt is mondta: nekünk, embereknek a világosság és a sötétség dinamikája leginkább a nappalok és az éjszakák váltakozásában érzékelhető. A nappalnak pedig tulajdonsága az is, hogy elmúlik, hogy váltakozik az éjszakával, tehát gazdálkodnunk kell az idővel. Jézus úgy mutatkozik be, mint az utolsó lehetőség, amelyet az emberiség megkap, hogy a hitben a fény gyermeke lehessen. A világosság hordozói a földi életünkben a szeretet cselekedeteivel lehetünk, ami nemcsak nem csak jótékonykodást jelent, hanem például az egymás iránti tiszteletet, a gondolat és a szó igazságát, kedvességét és mindazt, amit a keresztelési szertartásban az égő gyertya átadásakor mondunk: „vegyétek Krisztus világosságát, rátok van bízva a világosság, a hit és a kegyelem fénye, amelyet ez a gyertyaláng jelképez”.

Az a világosság, amit Krisztus hoz, békességet jelent Isten és ember között, mert elhozza bűneink bocsánatát és békességre kötelez ember és ember között is, mert Isten Krisztusban végleges bizonyítékát adta az egész emberiség iránti szeretetének

– tette hozzá Erdő Péter.