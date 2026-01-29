terrorelhárítási központveszprém vármegyei rendőr - főkapitányságrendőr

Lövöldözőt fogtak el a rendőrök Balatonszepezden + videó

Az állatvédők kihívása miatt haragudott meg a szomszédra.

Forrás: Facebook2026. 01. 29. 21:50
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy szomszédját életveszélyesen megfenyegető, majd lövöldöző 60 éves férfit fogtak el a rendőrök szerdán Balatonszepezden – közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Facebook-oldalán.

A videóhoz azt írták, a rendőrséghez szerda délután érkezett bejelentés arról, hogy egy balatonszepezdi férfit szomszédja életveszélyesen megfenyegetett. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint mindez azért történt, mert az elkövető korábban nem biztosította a kutyája minimális létszükségleteit sem, így a szomszéd állatvédők segítségén keresztül gondoskodott az állat biztonságos elhelyezéséről.

A rendőrök nagy erőkkel, folyamatosan érkeztek a helyszínre, közben újabb lövések dördültek el az elkövető háza irányából. Folyamatosan figyelemmel kísérték a férfi mozgását, a környéket lezárták, illetve a mentőszolgálat és a katasztrófavédelem egységeit is a helyszín közelébe kérték. Időközben a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységei is a helyszínre érkeztek és átvették a művelet irányítását. A gyanúsított eközben lőfegyveréből időnként újabb lövéseket adott le, majd sörétes puskával felfegyverkezve autójával megpróbálta a házat elhagyni. 

A TEK műveleti egységei megkísérelték a férfit intézkedés alá vonni, ő azonban nem volt együttműködő. Tekintettel arra, hogy a gyanúsított fegyveresen ült az autójában és előzőleg több lövést is leadott, a TEK páncélozott járművekkel az élet- és vagyonbiztonság megóvása érdekében a férfit megállásra kényszerítette, majd elfogta. Eközben az épületből erős gázszivárgás volt érezhető, amit a katasztrófavédelem munkatársai megszüntettek.

A férfit – őrizetbe vétele mellett – a nyomozók kihallgatták, az éles lőfegyvereket lefoglalták. Ellene személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás és más bűncselekmények miatt folyik eljárás, de további gyanúsítások közlése is várható. A rendőrségi művelet során senki nem sérült meg.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekmunka

Juj, mit mondott!

Pozsonyi Ádám avatarja

Van olyan ismerősük, esetleg rokonuk, aki társaságban néha megszólal, s vihogva ezt mondja: „Ismeritek? Két rendőr utazik a vonaton…” Na, őt töröljék a Facebookról! Szakítsák meg az ismeretséget, ne beszélgessenek vele, a lányukat semmiképp ne adják hozzá!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu