Lövöldözőt fogtak el a rendőrök Balatonszepezden + videó

Egy szomszédját életveszélyesen megfenyegető, majd lövöldöző 60 éves férfit fogtak el a rendőrök szerdán Balatonszepezden – közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Facebook-oldalán.

A videóhoz azt írták, a rendőrséghez szerda délután érkezett bejelentés arról, hogy egy balatonszepezdi férfit szomszédja életveszélyesen megfenyegetett. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint mindez azért történt, mert az elkövető korábban nem biztosította a kutyája minimális létszükségleteit sem, így a szomszéd állatvédők segítségén keresztül gondoskodott az állat biztonságos elhelyezéséről.

A rendőrök nagy erőkkel, folyamatosan érkeztek a helyszínre, közben újabb lövések dördültek el az elkövető háza irányából. Folyamatosan figyelemmel kísérték a férfi mozgását, a környéket lezárták, illetve a mentőszolgálat és a katasztrófavédelem egységeit is a helyszín közelébe kérték. Időközben a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységei is a helyszínre érkeztek és átvették a művelet irányítását. A gyanúsított eközben lőfegyveréből időnként újabb lövéseket adott le, majd sörétes puskával felfegyverkezve autójával megpróbálta a házat elhagyni.

A TEK műveleti egységei megkísérelték a férfit intézkedés alá vonni, ő azonban nem volt együttműködő. Tekintettel arra, hogy a gyanúsított fegyveresen ült az autójában és előzőleg több lövést is leadott, a TEK páncélozott járművekkel az élet- és vagyonbiztonság megóvása érdekében a férfit megállásra kényszerítette, majd elfogta. Eközben az épületből erős gázszivárgás volt érezhető, amit a katasztrófavédelem munkatársai megszüntettek.

A férfit – őrizetbe vétele mellett – a nyomozók kihallgatták, az éles lőfegyvereket lefoglalták. Ellene személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás és más bűncselekmények miatt folyik eljárás, de további gyanúsítások közlése is várható. A rendőrségi művelet során senki nem sérült meg.