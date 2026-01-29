Elfogták a pacsai gyilkosság gyanúsítottját

A zalai Pacsán január 28-án késeléses támadás történt egy német állampolgárságú házaspár ellen, a történteket egy járókelő jelentette a hatóságoknak – írta a Zaol.
A férfit többször megszúrták, életét a helyszínen már nem tudták megmenteni, míg feleségét életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.
A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője és a vizsgálati alosztály vezetője sajtótájékoztatón közölte: a támadással megalapozottan gyanúsítható 62 éves, szintén német férfit gyors és összehangolt rendőri munka eredményeként elfogták az esti órákban, a Somogy megyei Varászlóban.
A házkutatás során a támadó autójában megtalálták a késeléshez használt kést, valamint engedély nélkül tartott lőfegyvereket és lőszert.
A gyanúsított nem tett vallomást, tettét tagadta. A rendőrség emberölés bűntett kísérlete és lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés miatt folytatja a nyomozást, és kezdeményezik a letartóztatását.
