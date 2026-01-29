támadáséletveszélyes sérülésélet

Elfogták a pacsai gyilkosság gyanúsítottját

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság bejelentette, hogy elfogták azt a 62 éves férfit, akit Pacsán egy idős német házaspár brutális megtámadásával gyanúsítanak; a férj életét vesztette, a feleség életveszélyes sérüléseket szenvedett – közölte a rendőrség sajtótájékoztatóján.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 19:44
A pacsai emberölés részleteiről, a feltételezett elkövető elfogásáról tartott ma sajtótájékoztatót a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője, Sznopek Veronika r. őrnagy (balról), és dr. Bontó Katalin r. alezredes, a vizsgálati alosztály vezetője Fotó: Zalai Hírlap/Antal Lívia
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A zalai Pacsán január 28-án késeléses támadás történt egy német állampolgárságú házaspár ellen, a történteket egy járókelő jelentette a hatóságoknak – írta a Zaol.

A férfit többször megszúrták, életét a helyszínen már nem tudták megmenteni, míg feleségét életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője és a vizsgálati alosztály vezetője sajtótájékoztatón közölte: a támadással megalapozottan gyanúsítható 62 éves, szintén német férfit gyors és összehangolt rendőri munka eredményeként elfogták az esti órákban, a Somogy megyei Varászlóban. 

A házkutatás során a támadó autójában megtalálták a késeléshez használt kést, valamint engedély nélkül tartott lőfegyvereket és lőszert.

A gyanúsított nem tett vallomást, tettét tagadta. A rendőrség emberölés bűntett kísérlete és lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés miatt folytatja a nyomozást, és kezdeményezik a letartóztatását.

A cikkhez kapcsolódó képgalériát ITT tekintheti meg.

Borítókép: A pacsai emberölés részleteiről, a feltételezett elkövető elfogásáról tartott ma sajtótájékoztatót a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője, Sznopek Veronika r. őrnagy (balról), és dr. Bontó Katalin r. alezredes, a vizsgálati alosztály vezetője (Fotó: Antal Lívia/Zalai Hírlap)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekmunka

Juj, mit mondott!

Pozsonyi Ádám avatarja

Van olyan ismerősük, esetleg rokonuk, aki társaságban néha megszólal, s vihogva ezt mondja: „Ismeritek? Két rendőr utazik a vonaton…” Na, őt töröljék a Facebookról! Szakítsák meg az ismeretséget, ne beszélgessenek vele, a lányukat semmiképp ne adják hozzá!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu