Elfogták a pacsai gyilkosság gyanúsítottját

A zalai Pacsán január 28-án késeléses támadás történt egy német állampolgárságú házaspár ellen, a történteket egy járókelő jelentette a hatóságoknak – írta a Zaol.

A férfit többször megszúrták, életét a helyszínen már nem tudták megmenteni, míg feleségét életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője és a vizsgálati alosztály vezetője sajtótájékoztatón közölte: a támadással megalapozottan gyanúsítható 62 éves, szintén német férfit gyors és összehangolt rendőri munka eredményeként elfogták az esti órákban, a Somogy megyei Varászlóban.

A házkutatás során a támadó autójában megtalálták a késeléshez használt kést, valamint engedély nélkül tartott lőfegyvereket és lőszert.

A gyanúsított nem tett vallomást, tettét tagadta. A rendőrség emberölés bűntett kísérlete és lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés miatt folytatja a nyomozást, és kezdeményezik a letartóztatását.

