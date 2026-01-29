brüsszeltisza pártszentkirályi alexandramagyar péterfidesz

Szentkirályi Alexandra: Brüsszel leleplezte Magyar Péterék valódi szándékait

A Tisza Párt elnöke ezúttal az Európai Számvevőszéket lesz kénytelen beperelni – mutatott rá a kormánypárti politikus.

2026. 01. 29. 19:00
Brüsszel leleplezte Magyar Péterék valódi szándékait – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán. A Fidesz budapesti elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője hozzátette, a Tisza Párt elnöke ezúttal az Európai Számvevőszéket lesz kénytelen beperelni.

Budapest, 2026. január 6. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának vezetője beszédet mond a Fidesz budapesti jelöltállító gyűlésén 2026. január 6-án. A gyűlésen beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának vezetője  (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Az Európai Számvevőszék kimondta, hogy 48 százalékkal emelnék a tagállami befizetéseket, és új adókat vetnének ki ránk, hogy a háborút finanszírozzák. Ez pontosan az a megszorítóprogram, amit a Tisza Párt letagad – de amiről a saját, kilépett szakértőjük, Csercsa Balázs is kitálalt tegnap

– mutatott rá Szentkirályi Alexandra.

A kormánypárti politikus leszögezte:

Ők Brüsszel parancsát hajtanák végre, és nem tudnak, nem akarnak nemet mondani a követeléseikre. Brüsszel a számlát írja, Magyar Péterék pedig a magyarokkal fizettetnék meg.

Szentkirályi Alexandra bejegyzésében hangsúlyozta, a Fidesz ajánlata ezzel szemben tiszta és világos:

  • megvédik az alacsony adókat és a magas támogatásokat;
  • nem engedik, hogy a magyar adófizetők pénzét Ukrajnára költsék;
  • és semmiféle költségvetést nem hagynak jóvá, amíg a magyar emberek befagyasztott pénzét vissza nem adják.

Így csinálja ezt egy nemzeti kormány. A Fidesz a biztos választás!

–  szögezte le.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)


