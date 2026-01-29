Szentkirályi Alexandra: Brüsszel leleplezte Magyar Péterék valódi szándékait

Brüsszel leleplezte Magyar Péterék valódi szándékait – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán. A Fidesz budapesti elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője hozzátette, a Tisza Párt elnöke ezúttal az Európai Számvevőszéket lesz kénytelen beperelni.
Az Európai Számvevőszék kimondta, hogy 48 százalékkal emelnék a tagállami befizetéseket, és új adókat vetnének ki ránk, hogy a háborút finanszírozzák. Ez pontosan az a megszorítóprogram, amit a Tisza Párt letagad – de amiről a saját, kilépett szakértőjük, Csercsa Balázs is kitálalt tegnap
– mutatott rá Szentkirályi Alexandra.
A kormánypárti politikus leszögezte:
Ők Brüsszel parancsát hajtanák végre, és nem tudnak, nem akarnak nemet mondani a követeléseikre. Brüsszel a számlát írja, Magyar Péterék pedig a magyarokkal fizettetnék meg.
Szentkirályi Alexandra bejegyzésében hangsúlyozta, a Fidesz ajánlata ezzel szemben tiszta és világos:
- megvédik az alacsony adókat és a magas támogatásokat;
- nem engedik, hogy a magyar adófizetők pénzét Ukrajnára költsék;
- és semmiféle költségvetést nem hagynak jóvá, amíg a magyar emberek befagyasztott pénzét vissza nem adják.
Így csinálja ezt egy nemzeti kormány. A Fidesz a biztos választás!
– szögezte le.
Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)
