Szentkirályi Alexandra: Nem a magyar családok dolga a háború finanszírozása + videó

Szentkirályi Alexandra Facebook-videójában arról beszélt: Brüsszel azt várja el, hogy a magyar emberek pénzéből finanszírozzák Ukrajna működését, a háború költségeit és az egekbe szökő energiaárakat, ami súlyos terhet róna a magyar családokra.

A fővárosi Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta: a nemzeti petíció célja egyértelmű nemet mondani arra, hogy a magyarok pénzéből finanszírozzák a háborút, valamint arra is, hogy a következő években Magyarország viselje Ukrajna működésének költségeit. Szentkirályi Alexandra kiemelte:

a Fidesz nemet mond arra is, hogy a háború következményeként emelkedjenek a rezsiárak, és a magyar családok viseljék ennek terheit.

Úgy fogalmazott: a veszélyek korát éljük, amikor a magyaroknak a saját sorsukról kell dönteniük. Hangsúlyozta: a magyar emberek pénzének Magyarországon van a helye, ezért tartja a Fideszt a biztos választásnak.

Mint ahogyan arról lapunk is beszámolt, egy uniós dokumentum szerint Ukrajna újjáépítésére egy 800 milliárd dolláros terv készül. Magyarország a teljes összeg 1,16 százalékát, azaz mintegy 5653 milliárd forintot lenne köteles fizetni az elkövetkező években. Ebből az összegből a magyarok számára fontos szakpolitikákat, így a rezsicsökkentést és a családi támogatások rendszerét is évekig lehetne finanszírozni a Századvég elemzése szerint.