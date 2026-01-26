szentkirályi alexandraháborúbrüsszel

Szentkirályi Alexandra: Nem a magyar családok dolga a háború finanszírozása + videó

Brüsszel elvárása szerint a magyaroknak kellene állniuk Ukrajna működésének, a háború és az elszabaduló energiaáraknak a költségét – mondta Szentkirályi Alexandra Facebook-videójában.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 13:33
Szentkirályi Alexandra Forrás: Facebook
Szentkirályi Alexandra Facebook-videójában arról beszélt: Brüsszel azt várja el, hogy a magyar emberek pénzéből finanszírozzák Ukrajna működését, a háború költségeit és az egekbe szökő energiaárakat, ami súlyos terhet róna a magyar családokra.

 

A fővárosi Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta: a nemzeti petíció célja egyértelmű nemet mondani arra, hogy a magyarok pénzéből finanszírozzák a háborút, valamint arra is, hogy a következő években Magyarország viselje Ukrajna működésének költségeit. Szentkirályi Alexandra kiemelte: 

a Fidesz nemet mond arra is, hogy a háború következményeként emelkedjenek a rezsiárak, és a magyar családok viseljék ennek terheit.

Úgy fogalmazott: a veszélyek korát éljük, amikor a magyaroknak a saját sorsukról kell dönteniük. Hangsúlyozta: a magyar emberek pénzének Magyarországon van a helye, ezért tartja a Fideszt a biztos választásnak.

Mint ahogyan arról lapunk is beszámolt, egy uniós dokumentum szerint Ukrajna újjáépítésére egy 800 milliárd dolláros terv készül. Magyarország a teljes összeg 1,16 százalékát, azaz mintegy 5653 milliárd forintot lenne köteles fizetni az elkövetkező években. Ebből az összegből a magyarok számára fontos szakpolitikákat, így a rezsicsökkentést és a családi támogatások rendszerét is évekig lehetne finanszírozni a Századvég elemzése szerint.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.



