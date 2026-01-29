Szociális és egészségügyi intézményeket támogat a Magyar Református Szeretetszolgálat

Közel 400 millió forint értékű adományt juttat el anyaországi és határon túli diakóniai és szociális intézményekhez a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az UNHCR, az ENSZ menekültügyi szervezete által biztosított adományok idősotthonokat, kórházakat, fogyatékossággal élőket gondozó intézményeket, valamint hajléktalanellátó szervezeteket segítenek országszerte és a határon túl – tájékoztatta a szeretetszolgálat csütörtökön az MTI-t.

Katona Viktória, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Azt írták: a húsz éve alapított Magyar Református Szeretetszolgálat karitatív munkája során nemcsak a rászoruló családokat segíti a mindennapokban, hanem a diakóniai szolgálatot ellátó intézményeket is rendszeresen támogatja. Az UNHCR, azaz az ENSZ menekültügyi szervezete által felajánlott, mintegy 170 raklapnyi tárgyi adomány részeként új matracokat, ágynemű-garnitúrákat, törülközőket, hálózsákokat, higiénés termékeket és pelenkákat osztanak ki.

Az adományok csaknem harmada 84 magyarországi intézmény működését, további 30 százalék pedig határon túli szervezetek munkáját segíti, míg a fennmaradó mennyiség krízistartalékként szolgál a Magyar Református Szeretetszolgálat működésének támogatására és a rendkívüli helyzetek gyors kezelésére

– írták.

A közleményben idézik Katona Viktóriát, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezetőjét, aki elmondta: „kiemelt feladatunk, hogy segítsük azokat az intézményeket, amelyek nap mint nap a betegek, idősek és elesettek mellett állnak. Keresztyén hitünkből fakad, hogy felelősséget érzünk a legkiszolgáltatottabbak iránt, és hisszük, hogy a gondoskodás kézzelfogható formái – egy tiszta ágy, egy meleg takaró vagy az alapvető higiénés feltételek – valódi reményt és méltóságot adhatnak.”