bata imregyilkosságpécsi ítélőtáblagyilkoslakáspécsotthon

Saját otthonában ölték meg Pécs híres perecárusát

Újabb fejezethez érkezett a pécsi lakásában meggyilkolt Bata Imre ügye, miután az életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélt elkövető fellebbezést nyújtott be az ítélőtáblához. A város lakóit továbbra is mélyen érinti a tragédia, hiszen szinte mindenki ismerte és szerette a helyi rendezvények elmaradhatatlan alakját, a brutális kegyetlenséggel megölt perecárus férfit.

Munkatársunktól
2026. 01. 25. 14:42
Forrás: Pexels
Pécs utcáinak egykor elmaradhatatlan színfoltja volt a jellegzetes hangú, mindig barátságos Bata Imre, akit mindenki csak a város kedvenc perecárus alakjaként emlegetett. A magányosan élő, ötvenes évei végén járó férfi felesége elvesztése után jóhiszeműségből nyitotta meg otthonát későbbi gyilkosa előtt, aki nem sokkal később az élettársát is beköltöztette a társasházi lakásba – írta az Origo.hu.

Kegyetlenül végeztek a kedves perecárussal
Fotó: Bama.hu

Karácsonykor ölték meg a perecárust

A kezdeti idilli együttélés hamar pokollá változott a pécsi lakásban, ahol a vádlott rendszeres bántalmazta a jóhiszemű házigazdát. A feszültség 2023 karácsonyán ért a tetőpontjára: az elkövető brutálisan összeverte a védekezésre képtelen áldozatot, majd a fürdőkádba kényszerítette, forró vizet engedett rá, és végül végzett vele. A támadó élettársa tehetetlenül nézte végig az eseményeket egy bezárt szobából, ahonnan csak a segélyhívó segítségével tudott riasztást leadni.

A helyszínre érkező rendőrök az ajtót betörve fogták el a gyilkost, akit első fokon tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek. Mivel a vádlott többszörös erőszakos visszaeső, a bíróság kizárta a feltételes szabadlábra helyezés esélyét, kimondva: a közkedvelt perecárus életét különös kegyetlenséggel oltották ki. A Pécsi Ítélőtábla most arról dönt, hogy jogerőre emelkedik-e ez a legsúlyosabb büntetési forma.

