Pikk Bayerrel és Ambrózyval – Új világrend, komolytalan EU és a szórakoztatóipar + videó

Nem szerénykedett a dicsérettel az év első Pikk című podcastműsorunkban Bayer Zsolt publicista és Ambrózy Áron, a Pestisrácok.hu munkatársa, amikor arról volt szó, hogy az új világrendről mindketten hosszasan írtak, a legjobb írás Megadja Gábor tollából született.

Politikailag inkorrekt műsorunkból nem maradt ki Venezuela, Maduro, Kuba és Grönland sem, valamint az is felmerült, miért nincs Putyinnak egy Delta Force-egysége.

A nemzetközi jog is hirtelen fontos lett a liberálisokanak, miközben az Európai Unió komolytalanná vált, mint a hazai szórakoztatóiparra szakosodott közvélemény-kutatással foglalkozó cégek.

Vége a régi világrendnek, új van születőben, miközben hirtelen a liberálisok és a balosok a nemzetközi jogot veszik elő, ami akkor nem érdekelte őket, amikor Irakot és Afganisztánt szétbombázták, de ott volt Jugoszlávia is, a három történést nézve százezrek haltak meg, és fel sem merült a balliberális körökben a nemzetközi jog kérdése vagy alkalmazása – hangzott el az adásban.

A kiindulópont Venezuela volt, ahonnan az USA két és fél óra alatt elhozta Maduro elnököt és feleségét. Az adásban nem ejtettek könnycseppeket a kommunista drogkereskedőért, de megjegyezték, hogy az elnököt kubai harcosok őrizték. Felmerült az is, hogy Kubát eddig Venezuela tartotta lélegeztetőgépen.

Felvetették azt a kérdést kollégáink, hogy Putyinnak miért nincs egy Delta Force-egysége, mert akkor Zenelnszkijt már régen elfelejthettük volna és senki sem hal meg háborúban.

Áttértek arra, hogy miért lett fontos Grönland. Nyilván az ott található ásványi kincsek miatt, de azt Bayer és Ambrózy elképzelhetetlennek tartotta, hogy a dán fennhatóság alatt álló területért két NATO-tagállam harcba indulna. Majd lepapírozzák – hangzott el.

Szétszálazták, hogy az említett témákban Európának lehet ugyan véleménye, vágya és érzelme, de ez senkit nem érdekel.

Mint fogalmaztak, az EU-t nem lehet komolyan venni, és semmi köze az új világrendhez. Végül futottak még egy kört a magyar közvélemény-kutatások elképesztő eredményeivel kapcsolatban, amelynek részletei a Pikkből aprólékosan kiderülnek.