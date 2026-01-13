Kitüntették a rendőröket, akik kinyomozták, hogy kik lövöldöztek egy pesterzsébeti erkélyről

– Korábban nagy sajtóvisszhangot váltott ki egy pesterzsébeti eset, amely során fiatalok légfegyverrel lőttek járókelőkre. Az eset még novemberben történt, amikor három kamasz heccből légfegyverrel lövöldözött egy társasház erkélyéről. A meggondolatlan cselekmény két ember sérülésével járt, a poénnak szánt tett pedig büntetőeljárással zárult – közölte Facebook-oldalán a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK). Mint írták: az ügyet a rendőrök rövid időn belül felgöngyölítették, a fiatalokat azonosították, majd kézre kerítették, a használt fegyvert pedig lefoglalták.

A nyomozókat kitüntették. Fotó: BRFK

A BRFK közlése szerint a felderítésben meghatározó szerepet vállalt két nyomozó, akik következetes és rendkívül alapos munkával járultak hozzá az ügy megoldásához. A BRFK Életvédelmi Osztályának nyomozói előtt nem maradt rejtve egyetlen egy kamerafelvétel, adat vagy részlet sem.

Egyikük sokszor szabadidejét is a feladatnak szentelte, míg társa korábbi tapasztalatait felhasználva sikeresen vázolta fel a lehetséges elkövetők életkori és személyiség profilját.

A felderítést egy igazságügyi fegyverszakértő, Szakács Attila szakmai tevékenysége is nagymértékben segítette. A BRFK Bűnügyi Technikai Osztály munkavállalója a lőirány és a lövéshez használt fegyver pontos meghatározásával nyújtott nélkülözhetetlen támogatást.

A példaértékű teljesítményüket dr. Terdik Tamás r. vezérőrnagy főkapitányi jutalommal ismerte el.