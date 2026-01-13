Rendkívüli

Ferihegyre is lecsapott az ónos eső – nem fogad és nem indít járatokat a budapesti reptér

lövöldözéspesterzsébetBRFK

Kitüntették a rendőröket, akik kinyomozták, hogy kik lövöldöztek egy pesterzsébeti erkélyről

Felderítették a nyomozók a pesterzsébeti légfegyveres támadások elkövetőit. Még novemberben három kamasz heccből, járókelőkre lövöldözött egy társasház tetejéről. Az ügy végére hamar pont került, a sikeres felderítést végrehajtó nyomozókat és fegyverszakértőt kitüntették.

Forrás: BRFK2026. 01. 13. 10:17
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Korábban nagy sajtóvisszhangot váltott ki egy pesterzsébeti eset, amely során fiatalok légfegyverrel lőttek járókelőkre. Az eset még novemberben történt, amikor három kamasz heccből légfegyverrel lövöldözött egy társasház erkélyéről. A meggondolatlan cselekmény két ember sérülésével járt, a poénnak szánt tett pedig büntetőeljárással zárult – közölte Facebook-oldalán a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK). Mint írták: az ügyet a rendőrök rövid időn belül felgöngyölítették, a fiatalokat azonosították, majd kézre kerítették, a használt fegyvert pedig lefoglalták.

A nyomozókat kitüntették. Fotó: BRFK

A BRFK közlése szerint a felderítésben meghatározó szerepet vállalt két nyomozó, akik következetes és rendkívül alapos munkával járultak hozzá az ügy megoldásához. A BRFK Életvédelmi Osztályának nyomozói előtt nem maradt rejtve egyetlen egy kamerafelvétel, adat vagy részlet sem. 

Egyikük sokszor szabadidejét is a feladatnak szentelte, míg társa korábbi tapasztalatait felhasználva sikeresen vázolta fel a lehetséges elkövetők életkori és személyiség profilját.

A felderítést egy igazságügyi fegyverszakértő, Szakács Attila szakmai tevékenysége is nagymértékben segítette. A BRFK Bűnügyi Technikai Osztály munkavállalója a lőirány és a lövéshez használt fegyver pontos meghatározásával nyújtott nélkülözhetetlen támogatást.

A példaértékű teljesítményüket dr. Terdik Tamás r. vezérőrnagy főkapitányi jutalommal ismerte el.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekháború

Termonukleáris háború – a túlélők irigyelni fogják a holtakat?

Lóránt Károly avatarja

Ne menjünk el az atomháborúig, mert Európát hagyományos fegyverekkel is totálisan tönkre lehet tenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu