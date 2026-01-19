Saját bemutatkozójukat sem tudták megírni a Tisza Párt szakértői

Elképesztő felfedezésre jutott a szerkesztőségünk, miután egy mesterséges intelligenciát kiszűrő szoftverrel leellenőrizte a Tisza Párt szakértőinek bemutatkozóit. Kiderült ugyanis, hogy Magyar Péter pártjának folyamatosan reklámozott balliberális, globalista tagjai a saját bemutatkozásukat sem tudták megírni.

Forrás: Magyar Nemzet Forrás: Magyar Nemzet

Az összesen kilenc bemutatkozásból négy esetében 90 százaléknál is magasabb volt a mesterséges intelligencia által generált szövegek aránya. A csúcstartó Kármán András, az IMF fenegyereke, akinek a bemutatkozásának 99 százaléka mesterséges intelligenciával készült. Őt követi Hegedűs Zsolt egészségügyi szakértő, akinél ugyanez az arány 98 százalék.

Forrás: Magyar Nemzet Forrás: Magyar Nemzet

A harmadik Bóna Szabolcs. A Tisza Párt agrárszakértőjénél az arány az AI detektor szerint szintén brutális, 97 százalék. A negyedik helyre pedig a Magyar Olimpiai Bizottság egykori, botrányba keveredett vezetőjének bemutatkozója 94 százalékban mesterséges intelligencia által generált szövegből áll. Külön érdekesség, hogy a bemutatkozóból kimarad, Kulcsár összesen 125,68 millió forintot vett ki a szervezet kasszájából saját magának és embereinek trükkös fizetésemelésekkel és extra járulékokkal.

A Tisza Párt másik öt „szakértője” sem saját kútfőből írta a bemutatkozásait esetükben a mesterséges intelligencia aránya: