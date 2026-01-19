mesterséges intelligenciaaitiszatisza pártmagyar péterkulcsár

Saját bemutatkozójukat sem tudták megírni a Tisza Párt szakértői

Újabb hatalmas lebőgést produkáltak a Tisza Párt szakértői. A Magyar Péter csapatába gondosan kiválogatott globalista lobbistáknak mesterséges intelligenciára volt szüksége a saját bemutatkozásuk megírásához.

Gábor Márton
2026. 01. 19. 17:30
Forrás: Facebook/Magyar Péter
Elképesztő felfedezésre jutott a szerkesztőségünk, miután egy mesterséges intelligenciát kiszűrő szoftverrel leellenőrizte a Tisza Párt szakértőinek bemutatkozóit. Kiderült ugyanis, hogy Magyar Péter pártjának folyamatosan reklámozott balliberális, globalista tagjai a saját bemutatkozásukat sem tudták megírni. 

Forrás: Magyar Nemzet
Az összesen kilenc bemutatkozásból négy esetében 90 százaléknál is magasabb volt a mesterséges intelligencia által generált szövegek aránya. A csúcstartó Kármán András, az IMF fenegyereke, akinek a bemutatkozásának 99 százaléka mesterséges intelligenciával készült. Őt követi Hegedűs Zsolt egészségügyi szakértő, akinél ugyanez az arány 98 százalék. 

Forrás: Magyar Nemzet
A harmadik Bóna Szabolcs. A Tisza Párt agrárszakértőjénél az arány az AI detektor szerint szintén brutális, 97 százalék. A negyedik helyre pedig a Magyar Olimpiai Bizottság egykori, botrányba keveredett vezetőjének bemutatkozója 94 százalékban mesterséges intelligencia által generált szövegből áll. Külön érdekesség, hogy a bemutatkozóból kimarad, Kulcsár összesen 125,68 millió forintot vett ki a szervezet kasszájából saját magának és embereinek trükkös fizetésemelésekkel és extra járulékokkal.

A Tisza Párt másik öt „szakértője” sem saját kútfőből írta a bemutatkozásait esetükben a mesterséges intelligencia aránya: 

  • Forsthoffer Ágnes: 85,14 százalék
  • Ruszin-Szendi Romulusz: 73,64 százalék
  • Tanács Zoltán: 67,88 százalék
  • Kapitány István: 69,06 százalék
  • Bódis Kriszta: 46,73 százalék

Borítókép: Nem jutottak messze a Tisza Párt már bemutatott szakértői (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

