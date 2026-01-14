veszélyeslevegőszálló por

Romlott a levegőminőség, mutatjuk a leginkább érintett városokat

A szálló por miatt veszélyessé vált a levegő minősége több észak-magyarországi településen.

Veszélyessé vált a levegő minősége a szálló por miatt a Sajó völgyében Putnokon, Kazincbarcikán, Sajószentpéteren és Miskolcon – figyelmeztetett a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

A levegőhigiénés index rendszere négy kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes.

Egészségtelen a levegő Szentgotthárdon, Sopronban, Mosonmagyaróváron, Győrben, Ajkán, Várpalotán, Székesfehérváron, Tatabányán, Esztergomban, Kaposváron, Százhalombattán, Tökölön, Salgótarjánban és Egerben.

Fertőd, Szombathely, Veszprém, Pécs, Dorog, Dunaújváros, Budapest, Kecsemét, Szeged, Békéscsaba, Debrecen, Nyíregyháza, Oszlár és Hernádszurdok levegőjének minősége kifogásolt. Vác, Szolnok és Komló mérőállomása elfogadható értéket rögzített.

A HungaroMet előrejelzése szerint péntekig nyugodt időjárás várható,

a légszennyező anyagok tovább dúsulhatnak, helyenként az egészségügyi határérték felett alakulhat a szálló por mennyisége.

Az északkeleti, szélcsendes területeken a tájékoztatási küszöböt is átlépheti a szálló por koncentrációja.

