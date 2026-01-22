Tiszás kifizetőhellyé válhat Hajdúböszörmény

A Tisza Párthoz köthető személy került a hajdúböszörményi vagyonkezelő cég élére, ami komoly belső feszültségeket okozott a városvezetésben – írta a Haon.hu. A kinevezés időzítése és háttere azért is figyelemre méltó a lap szerint, mert ugyanazon a napon derült ki az is, ki lesz a Tisza Párt jelöltje a hajdú-bihari 6-os választókerületben.

Felborult az együttműködés

A lap emlékeztet, hogy Hajdúböszörmény jelenlegi „civil” polgármestere, Göröghné Bocskai Éva lett a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje a 2026-os választásokra. Ez a döntés felborította a városvezetésben korábban kialakított együttműködést:

a jelöltség bejelentését követően lemondott Nagy Zoltán alpolgármester.

Nagy Zoltán közleményében arra hivatkozott, hogy a Böszörményi Harmadik Oldal Egyesülete és közte létrejött megállapodás kifejezetten pártpolitikától mentes városvezetést rögzített, amelyet a polgármester tiszás jelöltsége szerinte érvénytelenné tett.

A Haon.hu beszámolója szerint a képviselő-testület novemberi ülésén döntött Nagy Gergely Sándor kinevezéséről a Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági elnöki posztjára. A szakember korábban a debreceni állatkertet üzemeltető Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. ügyvezetője volt, ahonnan 2025. június 30-án váltották le.

A Tisza térnyerése intézményi szinten is érezhető hatással van a város működésére

A cikk felidézi: Nagy Gergely Sándor debreceni vezetése idején több súlyos szakmai probléma merült fel, amelyek miatt vizsgálat indult. A felsorolt esetek között szerepelt állatok pusztulása, gondozási és egészségügyi hiányosságok, dokumentációs problémák, valamint a kultúrpark területének szabálytalan használata, például építési törmelék és hulladék elhelyezése.

A leváltását követően a volt ügyvezető közösségi oldalán élesen támadta a debreceni városvezetést.

A Haon értékelése szerint a hajdúböszörményi kinevezés és a polgármester Tisza Párthoz való nyílt kötődése egyaránt azt jelzi, hogy a párt helyi térnyerése nemcsak politikai, hanem intézményi szinten is érezhető hatással van a város működésére, ami újabb vitákat és bizonytalanságot hozott a település közéletébe.