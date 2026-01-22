tisza pártpolgármesterhajdúböszörmény

Tiszás kifizetőhellyé válhat Hajdúböszörmény

A Tisza Párthoz köthető személy kinevezése a hajdúböszörményi vagyonkezelő élére komoly politikai és intézményi feszültségeket váltott ki a városban – írta a Haon.hu. A lap szerint a döntés időzítése, a tiszás polgármesterjelöltség, valamint a vitatott múltú új vezető kinevezése együtt azt jelzi: a Tisza térnyerése már nemcsak politikai, hanem a városi intézmények működésében is érezhető bizonytalanságot okoz.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 22:07
A Tisza Párthoz köthető személy került a hajdúböszörményi vagyonkezelő cég élére, ami komoly belső feszültségeket okozott a városvezetésben – írta a Haon.hu. A kinevezés időzítése és háttere azért is figyelemre méltó a lap szerint, mert ugyanazon a napon derült ki az is, ki lesz a Tisza Párt jelöltje a hajdú-bihari 6-os választókerületben.

 

Felborult az együttműködés

A lap emlékeztet, hogy Hajdúböszörmény jelenlegi „civil” polgármestere, Göröghné Bocskai Éva lett a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje a 2026-os választásokra. Ez a döntés felborította a városvezetésben korábban kialakított együttműködést: 

a jelöltség bejelentését követően lemondott Nagy Zoltán alpolgármester.

Nagy Zoltán közleményében arra hivatkozott, hogy a Böszörményi Harmadik Oldal Egyesülete és közte létrejött megállapodás kifejezetten pártpolitikától mentes városvezetést rögzített, amelyet a polgármester tiszás jelöltsége szerinte érvénytelenné tett.

A Haon.hu beszámolója szerint a képviselő-testület novemberi ülésén döntött Nagy Gergely Sándor kinevezéséről a Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági elnöki posztjára. A szakember korábban a debreceni állatkertet üzemeltető Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. ügyvezetője volt, ahonnan 2025. június 30-án váltották le.

 

A Tisza térnyerése intézményi szinten is érezhető hatással van a város működésére

A cikk felidézi: Nagy Gergely Sándor debreceni vezetése idején több súlyos szakmai probléma merült fel, amelyek miatt vizsgálat indult. A felsorolt esetek között szerepelt állatok pusztulása, gondozási és egészségügyi hiányosságok, dokumentációs problémák, valamint a kultúrpark területének szabálytalan használata, például építési törmelék és hulladék elhelyezése. 

A leváltását követően a volt ügyvezető közösségi oldalán élesen támadta a debreceni városvezetést.

A Haon értékelése szerint a hajdúböszörményi kinevezés és a polgármester Tisza Párthoz való nyílt kötődése egyaránt azt jelzi, hogy a párt helyi térnyerése nemcsak politikai, hanem intézményi szinten is érezhető hatással van a város működésére, ami újabb vitákat és bizonytalanságot hozott a település közéletébe.

A fentiekkel kapcsolatban a hajdúbúböszörményi önkormányzat ülésén Fórizs László képviselő is kifejezte aggályait. A napokban pedig a Haon megkeresésére elmondta, az eltelt mintegy két hónap alatt sem kaptak információt arról, milyen elképzelések mentén kívánja irányítani a városi céget.

Elmondta, a vagyonkezelő igazgatóságában és felügyelőbizottságában az elmúlt másfél évben sorozatos lemondások, vezetőváltások történtek. Ez bizonytalanságot és átláthatatlanságot eredményez. – Külön aggályt jelentett, hogy az előző vezető, Nagy Imre lemondása után több mint egy hónapig vezetés nélkül maradt a vagyonkezelő – emelte ki.

Fórizs László érdekesnek, szokatlannak találja az ellentmondásos múlttal, háttérrel rendelkező személyek pozícióba juttatását a vagyonkezelőben, amelynek a következménye, hogy sorozatosan mondanak le igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok. Példaként említette a Nagy Imre kinevezését, akit 2018-ban a bíróság – közel 400 millió forintos áfacsalás miatt – jogerősen elítélt áfacsalás miatt.

 

A tiszás polgármester és a kérdőjelek

Az ülésen Göröghné Bocskai Éva polgármester a szakmai tapasztalatot jelölte meg, mint legfőbb érvet a választásra. Nagy Gergely Sándort egyébként fél évre, 2025. november 28-tól 2026. május 28-ig nevezték ki a vagyonkezelő igazgatóságának elnökének. Ezzel kapcsolatban Fórizs László megjegyezte, 

érdekes körülmény, hogy 6 hónapos próbaidő helyett csak egy rövid időre, az országgyűlési választásokhoz közeli időpontig nevezték ki az új vezetőt.

Az E-cégjegyzék szerint önálló aláírásra jogosult, míg az igazgatóság másik két tagja csak együttesen.  

A Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának elnökeként havi bruttó 1 millió 880 ezer forint munkabérben részesül. 

Borítókép: Göröghné Bocskai Éva, Hajdúböszörmény polgármestere, a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje (Forrás: Napló-archív)


