Tragikus repülőgép-baleset Kolumbiában, meghalt egy kongresszusi képviselő is

Nincsenek túlélők.

2026. 01. 29. 9:00
Lezuhant egy kisrepülőgép szerda délelőtt Kolumbia északkeleti részén, a fedélzeten tartózkodó mind az tizenöt ember életét vesztette – hívta fel a figyelmet az Independent. A hírportál szerint a járatot a kolumbiai állami légitársaság üzemeltette. A gép 11.42-kor szállt fel Cúcuta városából, és Ocana hegyvidéki kisvárosa felé tartott, kb. 40 perces belföldi útra. A légiforgalmi irányítással való kapcsolat néhány perccel a felszállás után megszakadt, mielőtt a roncsokat a környékbeli Curasica község közelében megtalálták.

Azonosították, hogy a fedélzeten tizenhárom utas és kétfős személyzet utazott. A tragédiában Diógenes Quintero, a Catatumbo régiót képviselő kolumbiai kongresszusi képviselő is meghalt. A gépen utazott még Carlos Salcedo, aki kongresszusi jelöltként indult a közelgő választásokon, valamint más helyi vezetők és a személyzet tagjai is.

Gustavo Petro kolumbiai elnök közösségi médiában részvétét fejezte ki a szerencsétlenség áldozatainak családjai felé. Hangsúlyozta a tragédia mélységes hatását és együttérzését minden érintett iránt. A hatóságok közölték, hogy még nincs hivatalos magyarázat a baleset okáról, vizsgálat indult.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


