dobrev klárarendszergulyás gergely

A baloldal idegen érdekeket szolgál, akár emberéletek árán is

Gulyás Gergely szerint a Demokratikus Koalíció a parlamentben ismét a határon túli magyarok választójoga ellen hergelt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 16:13
Dobrev Klára Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gulyás Gergely a közösségi oldalán bírálta a Demokratikus Koalíciót (DK), amiért a baloldali párt a parlamentben ismét a határon túli magyarok választójoga ellen lépett fel. 

Forrás: Facebook/Gulyás Gergely

A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt írta: a DK-t zavarja, ha egy kárpátaljai magyar szavazati joggal rendelkezik. A bejegyzésében úgy fogalmazott: 

miközben a választójog ellen tiltakoznak, nem emelnek szót akkor, amikor magyar embereket erőszakkal a frontra hurcolnak el, és koporsóban kerülnek haza.

Nekünk még baloldalból is a legalja jutott

 – zárta a bejegyzését Gulyás Gergely.

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, a DK benyújtja a határon túliak szavazati jogának megszüntetéséről és az arányos választási rendszer helyreállításáról szóló törvényjavaslatát – jelentette be vasárnap reggel a párt elnöke egy online sajtótájékoztatón. Dobrev Klára elmondta, még a jelenlegi parlamenti ciklusban beterjesztik a jogszabály-módosítási kezdeményezést. Azt is hozzátette, hogy mára már mintegy félmillió határon túli regisztrált az áprilisi választásokra, és ez szerinte nem véletlen.

Dobrev Klára úgy gondolja, a Fidesz tisztában van vele, hogy a határon túli szavazatok nélkül könnyen elveszítheti az országgyűlési választást. Elmondása szerint a baloldaliak úgy vélik, hogy ami ma Magyarországon választási rendszer címen működik, az minden, csak nem demokrácia.

A magyarok többségét az elmúlt választásokon meggyőzni képtelen baloldali politikus szerint a jelenlegi választási rendszerben a határon túli kettős állampolgárok egy olyan levélszavazási rendszerrel tarthatják hatalomban a Fideszt, amely tömeges választási csalások elkövetésére is alkalmas. 

 

Borítókép: Dobrev Klára (Forrás: Facebook)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekcsík miklós

Ez egyszerűen vérlázító!

Bayer Zsolt avatarja

Ha ez következmények nélkül marad, akkor itt tényleg mindennek vége!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu