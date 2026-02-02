A baloldal idegen érdekeket szolgál, akár emberéletek árán is

Gulyás Gergely a közösségi oldalán bírálta a Demokratikus Koalíciót (DK), amiért a baloldali párt a parlamentben ismét a határon túli magyarok választójoga ellen lépett fel.

Forrás: Facebook/Gulyás Gergely

A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt írta: a DK-t zavarja, ha egy kárpátaljai magyar szavazati joggal rendelkezik. A bejegyzésében úgy fogalmazott:

miközben a választójog ellen tiltakoznak, nem emelnek szót akkor, amikor magyar embereket erőszakkal a frontra hurcolnak el, és koporsóban kerülnek haza.

Nekünk még baloldalból is a legalja jutott

– zárta a bejegyzését Gulyás Gergely.

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, a DK benyújtja a határon túliak szavazati jogának megszüntetéséről és az arányos választási rendszer helyreállításáról szóló törvényjavaslatát – jelentette be vasárnap reggel a párt elnöke egy online sajtótájékoztatón. Dobrev Klára elmondta, még a jelenlegi parlamenti ciklusban beterjesztik a jogszabály-módosítási kezdeményezést. Azt is hozzátette, hogy mára már mintegy félmillió határon túli regisztrált az áprilisi választásokra, és ez szerinte nem véletlen.

Dobrev Klára úgy gondolja, a Fidesz tisztában van vele, hogy a határon túli szavazatok nélkül könnyen elveszítheti az országgyűlési választást. Elmondása szerint a baloldaliak úgy vélik, hogy ami ma Magyarországon választási rendszer címen működik, az minden, csak nem demokrácia.

A magyarok többségét az elmúlt választásokon meggyőzni képtelen baloldali politikus szerint a jelenlegi választási rendszerben a határon túli kettős állampolgárok egy olyan levélszavazási rendszerrel tarthatják hatalomban a Fideszt, amely tömeges választási csalások elkövetésére is alkalmas.