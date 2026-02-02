Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Dobrev nagyot csalódott a Tiszában

Dobrev nagyot csalódott a Tiszában.

Dobrev Klára
2026. 02. 02. 14:41
Dobrev Klára, Blikk: „Amikor a tiszás etikai kódexet megkaptuk, nagyon konstruktívan válaszoltunk, és őszintén azt hittem, ez egy párbeszéd kezdete lesz. Aztán kiderült, hogy ez az akciójuk is egy percnyi hírnév, egy Facebook-poszt-bajnokság megnyerése volt, utána síri csend jött, és a továbbiakban nem is volt róla szó. Nagy csalódás volt, pedig szerintem több ilyen típusú, de ténylegesen el is induló beszélgetésre lenne szükség az ellenzék oldalán.”


 

