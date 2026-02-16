Két nap alatt százharmincan gondolták úgy, hogy nekik szabad a buszsávban autózni

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a Budapesti Közlekedési Központtal együttműködve tartott ellenőrzést a Hegyalja, a Közraktár, a Nagykőrösi és a Soroksári úton. A buszsávok jogosulatlan használata miatt a két nap alatt 130 fővel szemben intézkedtek a rendőrök: 129 helyszíni bírságot szabtak ki, egy esetben szabálysértési feljelentést tettek – írja a police.hu.
Természetesen nem hagyták szó nélkül az egyéb szabálytalanságokat sem:
záróvonalon áthaladás, menet közben kézben tartott mobiltelefon használata, útburkolati jel figyelmen kívül hagyása, jogosítvány lejárt orvosi érvényessége, forgalomból kivont gépjármű, vezetés tiltott átengedése, irányjelzés elmulasztása, mozgáskorlátozott-parkolóhely jogosulatlan igénybevétele, biztonsági öv használatának elmulasztása,
illetve tilos jelzésen áthaladás miatt négy helyszíni és három közigazgatási bírságot szabtak ki, kilenc esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek.
