A Tisza áll a bulihajóbotrány mögött

Nagy botrány bontakozott ki a budapesti bulihajók engedélyei körül. Kiderült, hogy a Tiszának is van köze az üzlethez, és azt sem lehet tovább titkolni, hogy az egészről miért tárgyaltak zárt ajtók mögött a Fővárosi Közgyűlésben.

2026. 02. 20. 8:25
A Margit híd és az Árpád híd közötti szakaszon működő bulihajók működése miatt évek óta tiltakoznak a helyiek. Közben kiderült, hogy a kétes biznisz mögött a Tisza Párt emberei állnak. A párt fővárosi képviselője, Barna Judit nemrég úgy vett részt a Fővárosi Közgyűlés tulajdonosi bizottságának zárt ülésén, amelyen a „prosecco hajók” engedélyeiről tárgyaltak, hogy hivatalosan ott sem lehetett volna – írja a Metropol.

Budapest, 2025. december 17. Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. december 17-én. MTI/Balogh Zoltán
Karácsony Gergelynek a Tisza érdekeivel kellene szembemennie (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A XIII. kerületiek régóta tiltakoznak a bulihajók ellen, petíciót is indítottak a betiltásukért. Az ügy közgyűlés elé is került, a szabályok szigorítását kérve. A fideszes képviselők szerint Karácsony Gergely főpolgármester csak „simogatta” az ügyet, ezzel is védve a Tisza Párthoz köthető Ordas Eszter üzleti érdekeit. Kiderült az is, hogy

a BKV a fővárostól bérel egy dokkot, amelyet – a bérleti szerződés kifejezett tiltása ellenére – továbbadott bérbe Ordas Eszterék bulihajós cégének.

Gulyás Gergely Kristóf, a Fidesz fővárosi közgyűlési képviselője rámutatott a helyzet tarthatatlanságára. Felhívta figyelmet: a hajókról leszálló bulituristák hatalmas zajt csapnak és rengeteg szemetet hagynak maguk után, ezzel élhetetlenné teszik a környéket.

Ordas Eszter a Tisza Párt listavezetője és fővárosi frakcióvezetője volt, akinek a cégei a bulihajós biznisz központjában állnak. A párt rendszeresen a hajóikon tartotta a rendezvényeit. Különösen aggályos, hogy miközben

a Duna-parti bulihajókon a bérleti szerződések alapján nem lehet alkoholt árusítani, az Ordas Eszterhez köthető cég kivételt élvez.

A legutóbbi közgyűlésen elfogadták azt az előterjesztést, amely kötelezi Karácsony Gergelyt, hogy a következő, február 25-i ülésre hozza be a cég szerződésének felbontását igazoló iratot. Gulyás Gergely Kristóf azonban szkeptikus.

– Nem számítok rá, hogy behozza, hiszen eddig is úgy védte Karácsony a Tiszát, hogy ami számukra kényes téma volt, ott egyszerűen nem hajtotta végre a döntéseket – mondta. A fideszes politikus információi szerint a közelmúltban az érintett hajósok egy „válságstábot” is tartottak, amelyen személyesen jelen volt Ordas Eszter és egy, a Városházán és a Tisza Pártnak is dolgozó hivatalnok. Vélhetően a szerződések felmondásának elkerüléséről egyeztettek.

Kivételes módon a Fidesz és a DK is egyetért ebben az ügyben. Azonban Gulyás Gergely Kristóf szerint Karácsony Gergelyék még így is kényelmes többséggel rendelkeznek a közgyűlésben, így nehéz áttörést elérni.

– Karácsony nem fogja végrehajtani a közgyűlés ezen döntéseit, hiszen most politikai érdeke nem fűződik hozzá, hogy a Tiszával bármilyen konfrontációt vállaljon – tette hozzá a képviselő, aki szerint a megoldást az aláírásgyűjtés jelentheti, ami akár lépéskényszerbe is hozhatja a fővárosi vezetést. Hangsúlyozta: a Fidesz a budapestiek oldalán áll, és támogatja a kerületiek kezdeményezését.

Borítókép: Ordas Eszter és Bujdosó Andrea, a Tisza Párt fővárosi képviselői (Fotó: Ladóczki Balázs)

