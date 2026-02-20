A Tisza áll a bulihajóbotrány mögött

A Margit híd és az Árpád híd közötti szakaszon működő bulihajók működése miatt évek óta tiltakoznak a helyiek. Közben kiderült, hogy a kétes biznisz mögött a Tisza Párt emberei állnak. A párt fővárosi képviselője, Barna Judit nemrég úgy vett részt a Fővárosi Közgyűlés tulajdonosi bizottságának zárt ülésén, amelyen a „prosecco hajók” engedélyeiről tárgyaltak, hogy hivatalosan ott sem lehetett volna – írja a Metropol.

Karácsony Gergelynek a Tisza érdekeivel kellene szembemennie (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A XIII. kerületiek régóta tiltakoznak a bulihajók ellen, petíciót is indítottak a betiltásukért. Az ügy közgyűlés elé is került, a szabályok szigorítását kérve. A fideszes képviselők szerint Karácsony Gergely főpolgármester csak „simogatta” az ügyet, ezzel is védve a Tisza Párthoz köthető Ordas Eszter üzleti érdekeit. Kiderült az is, hogy

a BKV a fővárostól bérel egy dokkot, amelyet – a bérleti szerződés kifejezett tiltása ellenére – továbbadott bérbe Ordas Eszterék bulihajós cégének.

Gulyás Gergely Kristóf, a Fidesz fővárosi közgyűlési képviselője rámutatott a helyzet tarthatatlanságára. Felhívta figyelmet: a hajókról leszálló bulituristák hatalmas zajt csapnak és rengeteg szemetet hagynak maguk után, ezzel élhetetlenné teszik a környéket.

Ordas Eszter a Tisza Párt listavezetője és fővárosi frakcióvezetője volt, akinek a cégei a bulihajós biznisz központjában állnak. A párt rendszeresen a hajóikon tartotta a rendezvényeit. Különösen aggályos, hogy miközben

a Duna-parti bulihajókon a bérleti szerződések alapján nem lehet alkoholt árusítani, az Ordas Eszterhez köthető cég kivételt élvez.

A legutóbbi közgyűlésen elfogadták azt az előterjesztést, amely kötelezi Karácsony Gergelyt, hogy a következő, február 25-i ülésre hozza be a cég szerződésének felbontását igazoló iratot. Gulyás Gergely Kristóf azonban szkeptikus.

– Nem számítok rá, hogy behozza, hiszen eddig is úgy védte Karácsony a Tiszát, hogy ami számukra kényes téma volt, ott egyszerűen nem hajtotta végre a döntéseket – mondta. A fideszes politikus információi szerint a közelmúltban az érintett hajósok egy „válságstábot” is tartottak, amelyen személyesen jelen volt Ordas Eszter és egy, a Városházán és a Tisza Pártnak is dolgozó hivatalnok. Vélhetően a szerződések felmondásának elkerüléséről egyeztettek.