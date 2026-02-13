vádlottgyilkosságbíróságamerikai turistamackenzie michalski

A Budapesten megölt amerikai lány gyilkosa az áldozatot hibáztatja

Folytatódik a 2024. novemberben Budapesten meggyilkolt amerikai turista, Mackenzie Michalski ügyének tárgyalása. A bíróságon pénteken szakértőket és azt az ír férfit is meghallgatják, akit a vád a fiatal nő gyilkosának tart.

Munkatársunktól
2026. 02. 13. 17:39
A bíróság előtt áll az az ír férfi, akit a tavaly novemberi, budapesti amerikai turistagyilkossággal vádolnak. A vádlott továbbra is tagadja, hogy gyilkos lenne, és tragikus balesetre hivatkozva szabadlábra helyezését kéri. Miközben a tárgyalóteremben Mackenzie Michalski családja kék szalaggal emlékezik a brutálisan megölt lányra, a védelem megpróbálja elérni a férfi szabadon bocsátását – írta az Origo.

Szabadulhat a börtönból a fiatal amerikai lány gyilkosa
Szabadulhat a börtönből a fiatal amerikai lány gyilkosa (Fotó: Rendőrség)

 

Áldozathibáztatás a gyilkos tárgyalásán

Magyarország-imádata lett a veszte a 2024 novemberében brutálisan megölt amerikai turistának, Mackenzie Michalskinak.

A vád szerint a 37 éves ír férfi, M. L. T. budapesti lakásán végzett a lánnyal, majd

holttestét egy bőröndbe rejtve a Balaton közelében rejtette el.

A bíróságon a vádlott hajmeresztő módon azt állította, a halálos cselekmények a nő kérésére történtek, amit az édesanya felháborító, lealacsonyító áldozathibáztatásnak nevezett.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

