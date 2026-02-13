A Budapesten megölt amerikai lány gyilkosa az áldozatot hibáztatja

A bíróság előtt áll az az ír férfi, akit a tavaly novemberi, budapesti amerikai turistagyilkossággal vádolnak. A vádlott továbbra is tagadja, hogy gyilkos lenne, és tragikus balesetre hivatkozva szabadlábra helyezését kéri. Miközben a tárgyalóteremben Mackenzie Michalski családja kék szalaggal emlékezik a brutálisan megölt lányra, a védelem megpróbálja elérni a férfi szabadon bocsátását – írta az Origo.
Áldozathibáztatás a gyilkos tárgyalásán
Magyarország-imádata lett a veszte a 2024 novemberében brutálisan megölt amerikai turistának, Mackenzie Michalskinak.
A vád szerint a 37 éves ír férfi, M. L. T. budapesti lakásán végzett a lánnyal, majd
holttestét egy bőröndbe rejtve a Balaton közelében rejtette el.
A bíróságon a vádlott hajmeresztő módon azt állította, a halálos cselekmények a nő kérésére történtek, amit az édesanya felháborító, lealacsonyító áldozathibáztatásnak nevezett.
