A Budapesten megölt amerikai lány gyilkosa az áldozatot hibáztatja

A bíróság előtt áll az az ír férfi, akit a tavaly novemberi, budapesti amerikai turistagyilkossággal vádolnak. A vádlott továbbra is tagadja, hogy gyilkos lenne, és tragikus balesetre hivatkozva szabadlábra helyezését kéri. Miközben a tárgyalóteremben Mackenzie Michalski családja kék szalaggal emlékezik a brutálisan megölt lányra, a védelem megpróbálja elérni a férfi szabadon bocsátását – írta az Origo.

Szabadulhat a börtönből a fiatal amerikai lány gyilkosa (Fotó: Rendőrség)

Áldozathibáztatás a gyilkos tárgyalásán

Magyarország-imádata lett a veszte a 2024 novemberében brutálisan megölt amerikai turistának, Mackenzie Michalskinak.

A vád szerint a 37 éves ír férfi, M. L. T. budapesti lakásán végzett a lánnyal, majd

holttestét egy bőröndbe rejtve a Balaton közelében rejtette el.

A bíróságon a vádlott hajmeresztő módon azt állította, a halálos cselekmények a nő kérésére történtek, amit az édesanya felháborító, lealacsonyító áldozathibáztatásnak nevezett.