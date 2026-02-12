Így érkezett a bíróságra Till Tamás feltételezett gyilkosa

Bilincsben, rendőrök gyűrűjében érkezett a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra csütörtökön délben F. János, a Till Tamás meggyilkolásával vádolt férfi – írja az Origo. Ezúttal nem a büntetőeljárás miatt érkezett, pontosabban nem közvetlenül emiatt: a vádlott felesége válópert indított. A nő édesapja a helyszínen a sajtó kérdéseire elmondta: lányát kiközösítették, kirúgták állásából, zaklatják az F. János ellen nyilvánosságot látott vádak miatt, és ezért döntött a válás mellett, holott a pár alig másfél éve házasodott össze. Mint ismert, F. János elvezette a nyomozókat Till Tamás holttestéhez, majd beismerte a gyilkosságot, ám vallomását később visszavonta.

F. János, Till Tamás feltételezett gyilkosa a bíróságon (Fotó: Ladóczki Balázs)

Válik Till Tamás feltételezett gyilkosa

A sajtó képviselői szinte hemzsegtek a válóper helyszínén. A férfi rendőrök gyűrűjében érkezett, a tárgyalóterembe azonban nem mehettek be a tudósítók, mivel a tárgyalás nem volt nyilvános.

Till Tamás 2000. május 28-án tűnt el Baja külterületén, a hatóságok szerint a 11 éves fiút F. János egy tanyára csalta, majd elképesztő kegyetlenséggel végzett vele. A gyermeket többször megszúrták, majd agyonverték, a maradványait a tanya egyik melléképülete alá betonozták. A holttest csak 2024 nyarán került elő, amikor F. János megmutatta a pontos helyet a nyomozóknak.

A férfi először arról beszélt, hogy a tanya tulajdonosa és társa végeztek a fiúval, majd beismerő vallomást tett, hogy ő maga követte el a gyilkosságot, később pedig visszavonta szavait, mondván, a nyomozók presszionálták. Büntetőpere hamarosan kezdetét veszi.