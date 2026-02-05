Milliókat fizetnek a gyorshajtók: közölte a rendőrség, mennyien hibáztak

A közlekedési szabályok megszegése nemcsak biztonsági, hanem súlyosan érinti a szabálytalankodó zsebét, a gyorshajtás komoly anyagi következményekkel járhat az autósok számára. A legfrissebb adatok szerint a bírságok összege összességében már milliós nagyságrendet ér el.
A Police.hu csütörtöki közlemény szerint a telepített traffiboxok 2026. januárjában a
- II. kerületben 227,
- a III. kerületben 38,
- a VI. kerületben 135,
- a XV. kerületben 37 gyorshajtót mértek be.
50 km/óra megengedett sebességnél a legnagyobb mért adat a VI. kerületben volt; a Podmaniczky utcán egy sofőr 94 km/órával közlekedett, amiért 140 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra, különösen a gyorshajtások visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresen tartanak sebességméréseket – hívták fel a figyelmet.
