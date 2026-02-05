gyorshajtástraffiboxgyorshajtási bírság

Milliókat fizetnek a gyorshajtók: közölte a rendőrség, mennyien hibáztak

A Budapesti Rendőr-főkapitányság 2026. januári traffibox-sebességmérései alapján majdnem 500 autós haladt a megengedett sebességnél gyorsabban Budapest több kerületében. Volt olyan gyorshajtás, amikor az autós csaknem kétszeres sebességgel közlekedett.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 7:55
Kijöttek az idei gyorshajtás adatok. Forrás: obuda.hu
A közlekedési szabályok megszegése nemcsak biztonsági, hanem súlyosan érinti a szabálytalankodó zsebét, a gyorshajtás komoly anyagi következményekkel járhat az autósok számára. A legfrissebb adatok szerint a bírságok összege összességében már milliós nagyságrendet ér el.

gyorshajtás
Közöte a rendőrség a friss gyorshajtási adatokat (Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)

A Police.hu csütörtöki közlemény szerint a telepített traffiboxok 2026. januárjában a 

  • II. kerületben 227, 
  • a III. kerületben 38, 
  • a VI. kerületben 135, 
  • a XV. kerületben 37 gyorshajtót mértek be. 

50 km/óra megengedett sebességnél a legnagyobb mért adat a VI. kerületben volt; a Podmaniczky utcán egy sofőr 94 km/órával közlekedett, amiért 140 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra, különösen a gyorshajtások visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresen tartanak sebességméréseket – hívták fel a figyelmet. 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

