viharos szélhőmérséklethideg

Vége a tavaszi idillnek: vasárnap viharos széllel tör be a hideg, az ország nagy részére kiadták a figyelmeztetést + videó

Erős, viharos szél kíséretében hideg levegő érkezik vasárnap az ország fölé. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0 és 5 fok között várható.

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 21:13
Vasárnapra virradóra kezdetben a Dunántúlon, majd az északkeleti országrészben is egyre nagyobb területen viharossá fokozódik az északias szél – hívta fel a figyelmet veszélyjelzésében a HungaroMet.

Vasárnap délelőtti időjárás (Forrás: HungaroMet)

A legerősebb széllökések jellemzően óránkénti 70–80 kilométer körül alakulnak síkvidéken, de a szélre érzékenyebb területeken, a Balaton térségében óránkénti 80–100 kilométer körüli, hegyvidékeken akár ezt meghaladó széllökések is előfordulhatnak.

Az ország területének nagy részére veszélyjelzést adtak ki a viharos szél miatt. (Forrás: HungaroMet)

Estétől fokozatosan veszít erejéből a légmozgás.

Vasárnap hajnalban, reggel a Dunántúli-középhegység magasabb pontjain nem kizárt gyengébb intenzitású ónos eső kialakulása.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0 és 5 Celsius-fok között várható – a legtöbb helyen napközben tovább csökken a hőmérséklet –, ennél a kevésbé szeles tájakon lehet néhány fokkal enyhébb idő.

Részletek a Magyar Nemzet időjárásoldalán.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

