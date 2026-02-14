Vége a tavaszi idillnek: vasárnap viharos széllel tör be a hideg, az ország nagy részére kiadták a figyelmeztetést + videó

Vasárnapra virradóra kezdetben a Dunántúlon, majd az északkeleti országrészben is egyre nagyobb területen viharossá fokozódik az északias szél – hívta fel a figyelmet veszélyjelzésében a HungaroMet.
A legerősebb széllökések jellemzően óránkénti 70–80 kilométer körül alakulnak síkvidéken, de a szélre érzékenyebb területeken, a Balaton térségében óránkénti 80–100 kilométer körüli, hegyvidékeken akár ezt meghaladó széllökések is előfordulhatnak.
Estétől fokozatosan veszít erejéből a légmozgás.
Vasárnap hajnalban, reggel a Dunántúli-középhegység magasabb pontjain nem kizárt gyengébb intenzitású ónos eső kialakulása.
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0 és 5 Celsius-fok között várható – a legtöbb helyen napközben tovább csökken a hőmérséklet –, ennél a kevésbé szeles tájakon lehet néhány fokkal enyhébb idő.
