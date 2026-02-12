Szélvhiar pusztít Katalóniában: iskolákat zártak be és repülőjáratokat töröltek

A helyi hatóságok tájékoztatása szerint már több mint húsz ember sérült meg a tartományban a Nils nevű viharral összefüggő balesetben, öten közülük kórházba is kerültek.

La tormenta Nils extendió la inestabilidad en España con lluvias, fuertes vientos y temporal marítimo, dejando a 3,180 personas desalojadas en Andalucía y activando alertas por riesgo de desbordamiento de ríos en el noroeste del país.



El fenómeno atmosférico ha afectado gran… pic.twitter.com/FVmGtppgf8 — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) February 12, 2026

Sant Boi-ban négy munkás szenvedett sérülést, akik kidőlt fák eltakarításán dolgoztak. Villasarban pedig egy leomló fal okozott sérülést egy arra járó gyalogosnak.

A tartományi kormány az időjárási előrejelzéseket figyelembe véve már szerdán döntött arról, hogy elmarad a tanítás, felfüggesztették a sporteseményeket, valamint elhalasztották a nem sürgős egészségügyi beavatkozásokat is.

A Rodalies helyi érdekű vasútvonal több szakaszán sebességkorlátozást rendeltek el, és mintegy száz repülőjáratot töröltek a barcelonai El Prat repülőtéren a rossz idő miatt. Barcelonában bezárták a közparkokat, az ifjúsági és nyugdíjas központokat, könyvtárakat, nem használhatók a városi bérbiciklik sem.