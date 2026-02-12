Helyenként 167 kilométer per órás erejű szélvihar következtében többen megsérültek Katalóniában, ahol a rendkívüli időjárás miatt szünetel a jelenléti oktatás és mintegy száz repülőjáratot töröltek csütörtökön.
Szélvhiar pusztít Katalóniában: iskolákat zártak be és repülőjáratokat töröltek
Súlyos károkat és tömeges fennakadásokat okozott az Ibériai-félszigetet sújtó újabb vihar. Katalóniában rendkívüli intézkedéseket vezettek be, miután a 167 kilométer per órás szélvihar sérülteket, közlekedési káoszt és intézménybezárásokat eredményezett.
A helyi hatóságok tájékoztatása szerint már több mint húsz ember sérült meg a tartományban a Nils nevű viharral összefüggő balesetben, öten közülük kórházba is kerültek.
Sant Boi-ban négy munkás szenvedett sérülést, akik kidőlt fák eltakarításán dolgoztak. Villasarban pedig egy leomló fal okozott sérülést egy arra járó gyalogosnak.
A tartományi kormány az időjárási előrejelzéseket figyelembe véve már szerdán döntött arról, hogy elmarad a tanítás, felfüggesztették a sporteseményeket, valamint elhalasztották a nem sürgős egészségügyi beavatkozásokat is.
A Rodalies helyi érdekű vasútvonal több szakaszán sebességkorlátozást rendeltek el, és mintegy száz repülőjáratot töröltek a barcelonai El Prat repülőtéren a rossz idő miatt. Barcelonában bezárták a közparkokat, az ifjúsági és nyugdíjas központokat, könyvtárakat, nem használhatók a városi bérbiciklik sem.
További Külföld híreink
A legmagasabb szintű, vörös színnel jelölt riasztás van érvényben az észak-spanyolországi Baszkföld tengerparti övezetében, ahol a hullámok magassága elérheti akár a 10 méteres magasságot is.
Az ország több folyószakaszán árvízvédelmi készültséget rendeltek el. Földcsuszamlások, fakidőlések miatt közutak váltak járhatatlanná. Év eleje óta egymást érik a nagy erejű viharok az Ibériai-félszigeten. A múlt héten a Leonardo néven azonosított vihar okozott pusztítást, leginkább Andalúzia térségében. Mintegy háromezeren továbbra sem térhettek haza Cádiz környékén, miután elővigyázatosságból evakuálták őket otthonukból.
Borítókép: Vihar Spanyolországban (Fotó: AFP)
