esőidőjárásfebruárhavazás

Szürke kabátban, esernyővel köszönt be a február

Borús ég, vegyes csapadék és csípős hideg jelzi a Böjtelő havának első napját. Hó, havas eső és gyenge eső is előfordulhat országszerte.

Magyar Nemzet
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt., Köpönyeg2026. 02. 01. 7:24
Fotó: Fülöp Ildikó
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Túlnyomóan borult, helyenként tartósan párás idő várható vasárnap estig – közöte honlapján a HungaroMet Nonprofit Zrt. 

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt 

Elszórtan fordulhat elő hószállingózás, kisebb havazás, havas eső, napközben a déli országrészben gyenge eső is. Északkeleten, az Észak-Alföldön, illetve a délnyugati tájakon időnként megélénkül az északkeleti szél, másutt mérsékelt marad a légmozgás. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz kettő és plusz négy Celsius-fok között valószínű. 

Késő estére mínusz négy és plusz két fok közé hűl le a levegő.

Ónos eső, havazás is lesz a héten

A következő napokban sem számíthatunk ragyogó napsütésre – derül ki a Köpönyeg portál előrejelzéséből

Hétfőn is marad a borongós idő, inkább csak délutántól délen kezd szakadozni a felhőzet. Többfelé lehet újabb hószállingózás, havas eső, délután inkább már szitálás. A délkeleti szél egyre inkább megélénkül, a hőmérők higanyszála alig emelkedik nulla fok fölé. +2, +3 fok körül mozog a hőmérséklet.
Kedden délnyugat felől beborul az ég, és főleg az Északi-középhegység tág térségében várható csapadék: 

eleinte havazás, ónos eső, majd egyre inkább havas eső, eső. 

A délkeleti szél megerősödik, a fagyos reggel után délutánra plusz négy fok köré enyhül a levegő.

Meggyötör a hidegfront

A hidegfronti hatás kellemetlen tünetek okozhat az arra érzékenyeknek. Általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, emelkedhet az epileptiform rosszullétek gyakorisága, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentésében.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MW)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekdavos

A készülődő világ és a remény

Kondor Katalin avatarja

A pszichológia tudományának nagy kérdése ez idő tájt, hogy miképpen térítse el az embereket az álvalóság „imádatától”.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu