Szürke kabátban, esernyővel köszönt be a február

Túlnyomóan borult, helyenként tartósan párás idő várható vasárnap estig – közöte honlapján a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt

Elszórtan fordulhat elő hószállingózás, kisebb havazás, havas eső, napközben a déli országrészben gyenge eső is. Északkeleten, az Észak-Alföldön, illetve a délnyugati tájakon időnként megélénkül az északkeleti szél, másutt mérsékelt marad a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz kettő és plusz négy Celsius-fok között valószínű.

Késő estére mínusz négy és plusz két fok közé hűl le a levegő.

Ónos eső, havazás is lesz a héten

A következő napokban sem számíthatunk ragyogó napsütésre – derül ki a Köpönyeg portál előrejelzéséből.

Hétfőn is marad a borongós idő, inkább csak délutántól délen kezd szakadozni a felhőzet. Többfelé lehet újabb hószállingózás, havas eső, délután inkább már szitálás. A délkeleti szél egyre inkább megélénkül, a hőmérők higanyszála alig emelkedik nulla fok fölé. +2, +3 fok körül mozog a hőmérséklet.

Kedden délnyugat felől beborul az ég, és főleg az Északi-középhegység tág térségében várható csapadék:

eleinte havazás, ónos eső, majd egyre inkább havas eső, eső.

A délkeleti szél megerősödik, a fagyos reggel után délutánra plusz négy fok köré enyhül a levegő.

Meggyötör a hidegfront

A hidegfronti hatás kellemetlen tünetek okozhat az arra érzékenyeknek. Általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, emelkedhet az epileptiform rosszullétek gyakorisága, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentésében.