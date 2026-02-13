Rendkívüli

Drogbirtoklás miatt tettek feljelentést Magyar Péter ügyében

ukrajnaboris pistoriuskocsis máté

Kocsis Máté egyértelmű üzenetet küldött a német védelmi miniszternek

Kocsis Máté arról osztott meg videót közösségi oldalán, hogy a német védelmi miniszter még több támogatást vagy pénzt akar küldeni Ukrajnának. A Fidesz frakcióvezetője szerint ezt csak Magyar Péterrel lehet eljátszani.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 13. 13:52
Boris Pistorius közölte: Németország Ukrajna további támogatására szólította fel a partnereket. A német védelmi miniszter arra kéri a szövetségeseket, vizsgálják át a régi készleteket, hogy kiderüljön, mit tudnak még küldeni, és ha a készletekben már nincs olyan, amit Ukrajnának át lehetne adni, akkor adjanak pénzt.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője erre így reagált közösségi oldalán:

Nein, Danke! Ezt legfeljebb Magyar Péterrel lehet eljátszani.

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Forrás: Facebook)


Bayer Zsolt
idezojelekbrüsszel

Ki az a Magyar Péter?

Bayer Zsolt avatarja

Vagy inkább mi az a Magyar Péter?

