A közzétett videóban Boris Pistorius német védelmi miniszter arról beszél, hogy Johann Wadephul német pénzügyminiszterrel közösen – immár harmadik alkalommal – levelet írtak a szövetséges országoknak és partnereknek Ukrajna támogatásának fokozása érdekében.
Orbán Balázs: Németország még több támogatást kér Ukrajnának
Orbán Balázs a Facebook-oldalán osztott meg egy videót, amelyben a német védelmi miniszter Ukrajna további támogatásáról beszél. A miniszterelnök politikai igazgatója a posztban azt írta: „A Tisza Pártban ugyan nevetnek a háború borzalmain, de a valóság az, hogy a német védelmi miniszter épp arról beszél, hogy mindenki nézze meg a raktárait, hogy van-e még mit adni Ukrajnának, ha pedig nincs, akkor küldjünk még több pénzt. A veszély valós, az ajtónkon kopogtat – és csak a Fidesz a biztos választás!”
A felvételen a miniszter úgy fogalmaz:
Ismét vizsgálják át a régi készleteket, hogy kiderüljön, mit tudunk még tenni, és ha a készletekben már nincs olyan, amit Ukrajnának át lehet adni, akkor adjunk pénzt
– mondta Pistorius.
Borítókép: Orbán Balázs (Fotó: AFP)
