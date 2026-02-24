Kocsis MátéDopemanpodcast

Kocsis Máté volt a vendége Dopeman podcastjének + videó

Nem hülyék ülnek ott! - Világpolitikai megfejtések Dopemannel és Mocsár Gyulával. Vendégük Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője volt.

2026. 02. 24. 9:39
Kocsis Máté Forrás: Facebook
Dopeman és Mocsár Gyula podcast műsorának a vendége volt Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője, akit stand up előadónak is nevezett Dopeman utalva a kormánypárti politikus kivételes humorára. Kocsis erre annyit mondott: „az egy szakma.”

A beszélgetésben szó esett Brüsszelről, a Tisza Párt és a Fidesz közti népjóléti intézkedésekről, a Fideszből kivetett emberekről. Kocsis Máté elmondta: 

akik a Fideszből kivetődtek, nem feleltek meg valamiért, azok csapódtak a Tisza Párthoz, illetve azok, akik rettenetesen gyűlölik a kormányfőt.

– Nem kis tömeg, ne becsüljük őket alá, de meggyőződésem, hogy nem is nagyobb mint a Márki Zay Péternél volt. Az országnak a bő egyharmadáról beszélünk. Ezek most pártokba rendeződnek, eddig négy-ötbe, most kettőbe – mondta Kocsis Máté a podcast adásban.

Borítókép: Kocsis Máté (Forrás: Facebook)

