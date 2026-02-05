Magyar Péter attól fél, hogy a tiszások végül a Fideszre szavaznak

Magyar Péter letiltotta a tiszásokat a Lázárinfóról – hívta fel a figyelmet Lázár János a közösségi oldalán.
Az építési és közlekedési minisztert új videójában arról kérdezik, mitől félhet Magyar Péter. A Tisza Párt vezetője ugyanis egy zárt tiszás csoportban utasításba adta a Vác környéki tiszásoknak, hogy el ne menjenek a mai Lázárinfóra.
Lázár János szerint
Magyar Péter attól fél, hogy Orbán Viktor meg ő meggyőzik a szavazóit.
Attól félti a tiszásokat, hogy a jó hangulatú Lázárinfón elbizonytalanodnak, és végül majd a Fideszre szavaznak.
Pedig készülhetnek Magyarék, ez így lesz
– fogalmazott a tárcavezető.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!