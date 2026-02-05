magyar pétertiszásLázárinfólázár jános

Magyar Péter attól fél, hogy a tiszások végül a Fideszre szavaznak

A Tisza Párt vezére utasításba adta, hogy ne menjenek Lázárinfóra.

2026. 02. 05. 17:20
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Magyar Péter letiltotta a tiszásokat a Lázárinfóról – hívta fel a figyelmet Lázár János a közösségi oldalán.

Az építési és közlekedési minisztert új videójában arról kérdezik, mitől félhet Magyar Péter. A Tisza Párt vezetője ugyanis egy zárt tiszás csoportban utasításba adta a Vác környéki tiszásoknak, hogy el ne menjenek a mai Lázárinfóra.

Lázár János szerint

Magyar Péter attól fél, hogy Orbán Viktor meg ő meggyőzik a szavazóit.

Attól félti a tiszásokat, hogy a jó hangulatú Lázárinfón elbizonytalanodnak, és végül majd a Fideszre szavaznak.

Pedig készülhetnek Magyarék, ez így lesz

– fogalmazott a tárcavezető.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Hatlaczki Balázs)
 

