Már online is ellenőrízhetik a választók, melyik jelöltet támogatták

Már online is ellenőrizhetik a választók, hogy melyik jelöltet támogatták aláírásukkal – közölte az MTI. Mint írták, az április 12-ei országgyűlési választásra február 21-étől március 6-án 16 óráig lehet jelöltet állítani. A választási irodáknak négy napjuk van az ajánlások ellenőrzésére, a választási bizottságok ezt követően döntenek a jelöltek nyilvántartásba vételéről, ehhez a jelölteknek ötszáz érvényes ajánlásra van szükségük.

A választási irodák az ajánlások ellenőrzésekor rögzítik a választási informatikai rendszerben, hogy a választópolgár ajánlott-e jelöltet, és ha igen, melyiket; erre azért van szükség, mert egy választópolgár ugyan választókerületének több jelöltjét is ajánlhatja, de egy jelöltet csak egyszer.

Így kérésre az irodák meg tudják mondani a rögzített ajánlások közül, hogy a választópolgár adatai melyik jelölt ellenőrzött ajánlásai között szerepelnek. A választási irodák azonban nem minden ajánlást rögzítenek, így például

nem rögzítenek több ajánlást, ha a jelölt elérte az ötszáz érvényes ajánlást vagy ha már nincs matematikai esély, hogy elérje azt.

Jelezték, a választópolgárok bármely helyi választási iroda vezetőjétől, a jegyzőtől kérhetik a tájékoztatást személyesen vagy kézbesítési meghatalmazotton keresztül. Emellett az idei választáson is lehetőség van arra, hogy a választópolgárok – elektronikus ügyfélazonosítás után – online kérjék a leadott ajánlásaik ellenőrzését. A kérelmet online a https://www.magyarorszag.hu/ oldalon keresztül, a Választás/Adatvédelem menüből lehet benyújtani, vagy a www.valasztas.hu oldalon, a Kit ajánlottam? menüponton keresztül.

A benyújtást követően a Nemzeti Választási Iroda ellenőrzi a Nemzeti Választási Rendszerben (NVR), hogy a választópolgár kérelemben megadott azonosítói szerepelnek-e a választási irodákhoz benyújtott ajánlóíveken.

Az adatok lekérdezésének eredményéről pdf-dokumentum készül,

amelyet a választópolgár letölthet vagy megküldheti a saját tárhelyére. Ha felmerül a visszaélés az ajánlással, akkor a választópolgár az ügyével a nyomozóhatósághoz fordulhat, illetve kifogást nyújthat be.