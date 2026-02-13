Nagy János: Nagy bátorság kell ma nemet mondani a háborúra Európában + videó

A háború veszélyeiről, az áprilisi választás tétjéről és a Fidesz kampányáról is beszélt Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár az Index Konkrétan Rónai Egonnal című podcast interjújában.

Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár

– A veszélyek korában élünk, amikor a szomszédunkban van egy háború, amikor a nyugati téves stratégiából levezetve migránsokat akarnak ide küldeni, és genderpropagandistákkal akarják elárasztani a magyar közéletet – mondta az államtitkár. Kifejtette:

ki kell állnunk a magyar érdekek mellett, és nem engedhetjük meg azt, hogy egy külső helyre kerüljön az irányítás joga.

A politikus hozzátette: nem a kísérletezés ideje van, a biztonság sokkal fontosabb, mint hogy „valaki új, szép, fiatalabb, szőkébb legyen”. A magyar emberek a biztonságot fogják díjazni, hiszen az mindig fontosabb, mint az, hogy valami újat kapjunk. Az újból nem következik, hogy az jó is lesz – mondta Nagy János.

A háborúval kapcsolatos kérdésre kifejtette: Brüsszelben egy téves stratégiából indulnak ki.

– Azon mindenki gondolkozzon el, hogy meg lehet-e verni egy atomhatalmat háborúban, vagy jóvátételre tudják-e valaha is kötelezni Oroszországot. Európában ma ahhoz nagyon nagy bátorság és erős népi támogatás kell, hogy valaki nemet mondjon a háborúra. Magyar Péter mögött nem látszik ilyen, viszont a digitális polgári körök háborúellenes gyűlései során ez sokkal inkább megmutatkozik

– mondta a DPK-k országos koordinátoraként is tevékenykedő fideszes politikus.

Nagy Jánost Rónai Egon a Fidesz kampányáról is kérdezte, ezzel kapcsolatban az államtitkár kifejtette: „impulzuskampány” van, mindennap fölkerülnek az asztalra témák, estére leesnek, aztán másnap egy újabb, ez egy állandó zsizsegés, de tartani kell a kormányt, és akkor a végén célba érünk. Az esélyekről azt mondta:

– Szoros verseny van, nagyon sok munkát kell elvégezni ahhoz, hogy valamennyi támogatónkat elvigyünk, de ha mindegyikük elmegy szavazni, akkor ebből egy szép győzelem kerekedhet.

