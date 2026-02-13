Rendkívüli

Drogbirtoklás miatt tettek feljelentést Magyar Péter ügyében

nagy jánosmagyar péterrónai egonháború

Nagy János: Nagy bátorság kell ma nemet mondani a háborúra Európában + videó

A háború veszélyeiről, Brüsszel stratégiájáról és az áprilisi választás tétjéről is beszélt Nagy János az Index Konkrétan Rónai Egonnal című podcastjében. Az államtitkár szerint nem a kísérletezés ideje van, hanem a biztonság megőrzéséé.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 13:41
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A háború veszélyeiről, az áprilisi választás tétjéről és a Fidesz kampányáról is beszélt Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár az Index Konkrétan Rónai Egonnal című podcast interjújában.

Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár Fotó: Lehoczky Péter / Facebook

– A veszélyek korában élünk, amikor a szomszédunkban van egy háború, amikor a nyugati téves stratégiából levezetve migránsokat akarnak ide küldeni, és genderpropagandistákkal akarják elárasztani a magyar közéletet – mondta az államtitkár. Kifejtette: 

ki kell állnunk a magyar érdekek mellett, és nem engedhetjük meg azt, hogy egy külső helyre kerüljön az irányítás joga. 

A politikus hozzátette: nem a kísérletezés ideje van, a biztonság sokkal fontosabb, mint hogy „valaki új, szép, fiatalabb, szőkébb legyen”. A magyar emberek a biztonságot fogják díjazni, hiszen az mindig fontosabb, mint az, hogy valami újat kapjunk. Az újból nem következik, hogy az jó is lesz – mondta Nagy János.

A háborúval kapcsolatos kérdésre kifejtette: Brüsszelben egy téves stratégiából indulnak ki. 

– Azon mindenki gondolkozzon el, hogy meg lehet-e verni egy atomhatalmat háborúban, vagy jóvátételre tudják-e valaha is kötelezni Oroszországot. Európában ma ahhoz nagyon nagy bátorság és erős népi támogatás kell, hogy valaki nemet mondjon a háborúra. Magyar Péter mögött nem látszik ilyen, viszont a digitális polgári körök háborúellenes gyűlései során ez sokkal inkább megmutatkozik

 – mondta a DPK-k országos koordinátoraként is tevékenykedő fideszes politikus.

Nagy Jánost Rónai Egon a Fidesz kampányáról is kérdezte, ezzel kapcsolatban az államtitkár kifejtette: „impulzuskampány” van, mindennap fölkerülnek az asztalra témák, estére leesnek, aztán másnap egy újabb, ez egy állandó zsizsegés, de tartani kell a kormányt, és akkor a végén célba érünk. Az esélyekről azt mondta: 

– Szoros verseny van, nagyon sok munkát kell elvégezni ahhoz, hogy valamennyi támogatónkat elvigyünk, de ha mindegyikük elmegy szavazni, akkor ebből egy szép győzelem kerekedhet.

Borítókép: Nagy János az Index Konkrétan Rónai Egonnal című podcastjében (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbrüsszel

Ki az a Magyar Péter?

Bayer Zsolt avatarja

Vagy inkább mi az a Magyar Péter?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.