Robbanás ébresztette a miskolciakat

Szerdán robbanás rázta meg a miskolci Csajkovszkij utcát, amelynek következtében egy melléképület törmelékei alól kellett kimenteni egy embert. A detonáció ereje olyan nagy volt, hogy a szomszédos ingatlanokban is komoly károkat okozott – írta az Origo.hu.
A robbanás után egy embert a romok közül kellett kimenteni
Hajnalban robbanás történt egy miskolci melléképületben a Csajkovszkij utcában, amely a környező ingatlanokban is komoly károkat okozott. A detonációt követően az egyik sérült magától kijutott az épületből, a másikat viszont a rendőröknek kellett kimenteniük a törmelékek közül. A mentők mindkét sérültet kórházba szállították.
