Robbanás ébresztette a miskolciakat

Szerdán riasztották a tűzoltókat egy miskolci melléképülethez, ahonnan egy embert a romok alól kellett kimenteniük. A katasztrófavédelem szakemberei és a rendőrök közösen avatkoztak be a helyszínen történt robbanás miatt.

2026. 02. 11. 19:50
Detonáció rázta meg Miskolc egyik utcáját, egy embert a romok alól kellett kimenteni
Detonáció rázta meg Miskolc egyik utcáját, egy embert a romok alól kellett kimenteni Forrás: Pexels
Szerdán robbanás rázta meg a miskolci Csajkovszkij utcát, amelynek következtében egy melléképület törmelékei alól kellett kimenteni egy embert. A detonáció ereje olyan nagy volt, hogy a szomszédos ingatlanokban is komoly károkat okozott – írta az Origo.hu.

A robbanás olyan erejű volt, hogy más épületeket is megrongált
A robbanás olyan erejű volt, hogy más épületeket is megrongált
Fotó: Petró Bálint/Boon.hu

A robbanás után egy embert a romok közül kellett kimenteni

Hajnalban robbanás történt egy miskolci melléképületben a Csajkovszkij utcában, amely a környező ingatlanokban is komoly károkat okozott. A detonációt követően az egyik sérült magától kijutott az épületből, a másikat viszont a rendőröknek kellett kimenteniük a törmelékek közül. A mentők mindkét sérültet kórházba szállították.

Borítókép: Illusztráció/Police.hu

