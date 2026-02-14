Szijjártó Péter: Nagyon másként néz ki az élet a Shell-részvények stócai mögül

„Kapitány alelnök úr mai hozzászólása is azt bizonyítja, hogy nagyon másként néz ki az élet a Shell-részvények stócai mögül” – hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter közösségi oldalán.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Katona Tibor)

A külgazdasági és külügyminiszter Facebook-bejegyzésében rámutatott:

Kapitány alelnök úr valóságlátását minden bizonnyal az homályosítja el, hogy a Shell és annak részvényesei nem tudnak Magyarországon nyerészkedni a háború éveiben.

Szijjártó Péter emlékeztetett: „A Shelltől és a nagy energiacégektől beszedett extraprofitadónak köszönhetően tudtuk ugyanis bevezetni Magyarországon a 13. és 14. havi nyugdíjat, a rezsicsökkentést, a családtámogatásokat és az édesanyák adómentességét. Értjük, hogy ez a Shell részvényeseinek és Brüsszelnek is fáj, ezért akarná a Tisza mindezeket elvenni a magyar emberektől” – mutatott rá.

Április 12-én ez a tét: a nemzetközi nagytőke és Brüsszel el tudja-e venni a magyaroktól a 13. és 14. havi nyugdíjat, a rezsicsökkentést, a családtámogatásokat és az édesanyák adómentességét

– szögezte le a tárcavezető.

Borítókép: Kapitány István (Fotó: MTI/Mónus Márton)