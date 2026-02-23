Záporral, zivatarral és erős széllel érkezik a melegedés

Hétfőn délelőtt északnyugat felől csökken a felhőzet, hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, majd a nap második felétől újabb felhősödés kezdődik. Átmeneti csapadékszünetet követően délutántól ismét előfordulhat eső, zápor, akár zivatar is – legkisebb eséllyel délnyugaton, legnagyobb eséllyel a középső országrész egy északnyugati-délkeleti szélesebb sávjában, illetve az északkeleti tájainkon. A nyugati, északnyugati szél nagy területen megélénkül, északon meg is erősödik. Záporok, zivatarok környezetében viharos (~60-70 km/h) széllökés is előfordulhat. A hőmérséklet délután általában 11 és 16 fok között alakul, ennél északkeleten lehet több fokkal hidegebb. Késő estére 1 és 9 fok közé hűl le a levegő.

(Forrás: HungaroMet Zrt.)

Kedden is még marad az erős szél, és továbbra is szórványosan van esély záporok kialakulására, ezen a napon a hegyvidéki tájakon havaseső-zápor, hózápor is előfordulhat.

A hét elején egy-egy helyen az ég is megdörrenhet.

A hőmérséklet már hétfőre több fokot emelkedik, ekkor 9, 16 fok lehet a maximum, de kedden, szerdán az északkeleti megyékben pár fokot visszaeshet átmenetileg a hőmérséklet.

Szerdától egészen a hétvégéig anticiklonális hatások alakítják időjárásunkat, magasnyomás húzódik a Kárpát-medence fölé, így többórás napsütésre, éjszakánként ködfoltokra és zömmel száraz időre készülhetünk, csak a hétvégén van esély néhol északnyugaton, északon kisebb csapadékra.

A hőmérséklet átmeneti megtorpanást követően csütörtöktől tovább emelkedik,

a hétvégén délnyugaton, délen néhol akár 20 fok közeli csúcsértékek is előfordulhatnak.

Éjszakánként azonban a kevésbé felhős és szeles időnek, illetve a Kárpát-medencét kitöltő szárazabb légtömegnek köszönhetően az ország nagyobb részén kell fagyra számítani, a hidegre érzékeny helyeken -5 fok közelébe is csökkenhet a hőmérséklet.